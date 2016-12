Lidé dostanou peníze na vlastní projekt

V rozpočtu pro rok 2017 je vyhrazena částka 300 tisíc korun na realizaci projektů, které budou navrhovat sami Opavané. Realizovány pak budou ještě ve stejném roce.

Bod o participačním rozpočtu navrhla na pondělním zasedání mětského zastupitelstava Hana Brňáková (Opavané). Čátska ve výši 300 tisíc korun poslouží k realizci projektů, které budou navhrovat občané města.

„Navržení participačního rozpočtu nebylo nahodilým krokem. Vychazí z průniku volebních programů Opavanů. Na realizaci daného návrhu a důvodové zprávy se nás podílelo více. Byli jsme si samozřejmě vědomi toho, že v současné situaci, ve které se vedení města nachází, bude jen velice těžké tento bod prosadit, ale nechtěli jsme už jen čekat," mluví o důvodech podaní tohoto návrhu Brňáková.

V tom se nechal realizační tým nejvíce inspirovat městem Litoměřice. To dokázalo vypracovat velice jednoduchý a transparentní projekt participačního rozpočtu, který není pro neodborou veřejnost zbytečně zavádějící a zmatečný.

Podobnou formu by mohl mít podle Brňákové i ten opavský: „Důležité je, aby byl celý projekt co nejvíce přístupný tak, aby o něj měli občané města skutečný zájem." Následně dodala, že bude jeho úspěch do velké míry záviset na jeho publicitě. Čím více bude participační program prezentován, tím je větší šance, aby se ho lidé účastnili.

„Myslím si, že aktivních občanů je ve měst hodně. Díky participačnímu rozpočtu tak mají konečně šanci zrealizovat projekty, na které se jim dříve městské peníze získat nepodařilo," dodala k tématu Brňáková.

Jak by měl celý proces probíhat, přiblížil náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu): „Po tom, co byl bod o participačním rozpočtu schválen jsme dlouho neváhali a využili jsme toho, že na pondělním zasedání zastupitelstva byl přítomen také zástupce neziskové organizace Studentská Agora. Ta má s tvorbou participačních rozpočtů velké zkušenosti a ty nám začal jejich zástupce posléze předávat."

Odbor rozvoje města Opavy začal už následující den po schválení tohoto bodu řešit administrativní podobu participačního rozpočtu. Jeho konečná podoba bude představena občanům v průběhů měsíců ledna a února. Následně by mělo město uveřejnit výzvu k podávání projektů. Ty nejlepší z nich budou vybrány v občanském hlasování.

Následná realizace vítězných projektů pak proběhne v druhé polovině příštího roku. „Mnohdy se stavá, že je těch kvalitních projektů opravdu mnoho a do konečného výběru se nedostanou. Přesto se však podaří zrealizovat, například za pomocí místních investorů, kteří se o tyto projekty zajímají," přiblížil zkušenosti tvorby participačních rozpočtů z měst, kde už jsou zavedeny Halátek.

David Beinhauer