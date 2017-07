Bývalá budova pošty: hledá se nový majitel

Historickou budovu nabídne vedení České pošty k prodeji. Lidé by v ní rádi měli úřad, část univerzity nebo sídlo firmy.

Sto dvacet sedm let sídlila na Masarykově třídě hlavní pošta. Budova vznikla přímo pro poštovní účely.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Budova bývalé hlavní pošty na Masarykově třídě v Opavě bude mít brzy nové využití. Podle mluvčího České pošty Iva Vysoudila chce vedení společnosti budovu prodat.

Hlavní pošta, která na Masarykově třídě sídlila od roku 1866, se před třemi lety přestěhovala do Obchodního centra Breda & Weinstein. Někteří tento krok kritizovali. „Přesunutí pošty bylo chybou. Centrum města se tím ještě více vylidnilo," sdělila ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě Zuzana Bornová.

Architekt, původem z Opavy, Michal Poláš přesunutí pošty dokonce vnímá jako nejpodstatnější důvod toho, proč to momentálně v centru slezské metropole nežije tolik jako dřív: „Pro mě osobně to je největší ztráta. Místo, kde se lidé setkávali a kam pravidelně zacházeli, je nyní ve třetím patře Bredy. Lidé tam musí projít kolem spousty prodejen, byl to chytrý obchodní tah."

Nový prostor pošty se lidem nelíbil také proto, že je hůře přístupný především pro seniory. Vítali naopak lepší parkování a to, že v obchodním centru je vše na jednom místě.

Po přestěhování zůstala historická budova na Masarykově třídě ve vlastnictví České pošty. „Částečně ji ještě využívají doručovatelé," objasnil mluvčí společnosti Vysoudil.

Vedení se však rozhodlo prostory nabídnout k prodeji. Podle restaurátora Tomáše Skalíka, který se zabývá i architekturou, se nabízí několik možných využití. „V budově by mohla sídlit část magistrátu Opavy. Využít by ji ale mohla i Slezská univerzita, pokud by projevila zájem. Umím si také představit, že by tam vznikly administrativní prostory nějaké firmy," uvedl Skalík.

Osmasedmdesátiletá Zdeňka Mrůzková z Opavy by na místě bývalé hlavní pošty ráda viděla například úřad. „Ale záleží na tom, jestli na to město bude mít dost peněz," podotkla. Nejraději by však byla, kdyby se do centra vrátila hlavní pošta. „Do Bredy totiž skoro vůbec nechodím. Je tam nepříjemný vzduch a navíc se tam u přepážky dlouho čeká," řekla Zdeňka Mrůzková, která nyní na poštu jezdí raději do Kateřinek.

Podle Vysoudila není cena budovy zatím známá a bude stanovena na základě dvou znaleckých posudků.

Dominika Sladká