Největší nápor klientů na záchytce bývá při úplňku

Opavská protialkoholní záchytná stanice (PZS) je jednou ze čtyř, které v kraji fungují. Každoročně jí projde asi osmistovka lidí.

Když jsem si před pár dny domlouvala schůzku na opavské PZS, docela jsem se těšila. Vždyť komu by se naskytlo podívat se do útrob záchytky, aniž by tam musel zažít nepříjemný proces střízlivění?

Čím více se však termín mé návštěvy přibližoval, byla jsem nejistá a vlastně nevěděla, co od toho čekat. Najít opavskou záchytku byl trochu oříšek, a kdyby na jedné z budov v areálu opavské psychiatrické nemocnice nevisel z boku nápis PZS, asi bych ji možná ani neobjevila.

Pak už jsem jen sestoupila po schodech směrem do suterénu, kde na mne již čekala staniční sestra Martina Konečná. Na opavské záchytce pracuje dva roky, a když jsme si podaly ruku, mé počáteční obavy vzaly v mžiku za své. Tušila jsem, že na záchytce by asi nemohl pracovat žádný tichý a neprůbojný člověk, ale usměvavá a sympatická sestra mne překvapila.

„Klienty vozí buď záchranka nebo policisté. Pokud jsou zranění, ošetří je na chirurgii a pak pošlou sem. Pokud jsou skutečně moc opilí, kolem čtyř promile, zůstávají nějaký čas na interně, kde jim dají infuzi a třeba až po dvou hodinách jsou umístěni zde. Jde o lidi, kteří jsou nebezpeční sami sobě a nejsou schopni ovládat své chování a jednání," přiblížila klientelu opavské záchytky Martina Konečná.

Většina z těch, kteří zde končí, si už prošla protialkoholní léčbou, avšak neúspěšně. Tajemstvím není ani to, že zde často vozí mladé lidi. „Jsem ročník narození 1975, a tak si vždy říkám, hele, zase někdo mladší než já. Nejčastěji je klientům mezi třiceti a padesáti lety, ale míváme tu i případy, kdy přivezou mladistvé ve věku patnácti až osmnácti let," pokračovala.

ČTYŘI PROMILE? ÚPLNĚ V POHODĚ

Dozvídám se, že záchytka má i své „věrné" klienty, kteří se sem pravidelně vracejí. O kuriózní příběhy tu není nouze.

„Asi před půl rokem jsme tady měli už poněkolikáté třicetiletou holku. Krásná blondýnka, hezky oblečená, opravdu kočka. No zase ji našli někde se válet, takže ji přivezli k nám. A tato slečna měla v krvi čtyři promile alkoholu. Ale nejhorší bylo, že to na ní nebylo poznat, tedy kromě toho, že měla krvavé oči," vyprávěla Martina Konečná.

Na opavské PZS pracují na stálý úvazek tři ženy a jeden muž a poté další pracovníci na výpomoc. Každého klienta nejdříve prohlédne lékař s tím, že policisté mu pomohou vysvléci se a dojít do pokoje.

„Občas, když je někdo moc agresivní, musí ho zpacifikovat i tři policisté. Ti jsou pak ochotni tu s námi i počkat, než zabere zklidňující injekce," doplnila a dodala, že více než muži jsou agresivní ženy, které se nebojí pištět, kopat, škrábat či kousat.

PŘED VÝPLATOU DÁVEK JE PRÁZDNO

V roce by se našlo jen málo dní, kdy je na záchytce klid. Není výjimkou, že zde člověka se třemi promilemi přivezou v deset dopoledne. Tradičně největší nápor bývá na Silvestra, Velikonoce a v pátky či soboty.

„Dá se také poznat, kdy mají lidé výplatu dávek. Před ní je klientů méně, protože nemají peníze. Největší divočina bývá také při úplňku. Na tom jsme se shodli i s kolegy psychiatry. Není to nikde prokázáno, ale vysledovali jsme to," poznamenala.

Klient může být ze záchytky propuštěn, pokud má méně než 0,7 promile alkoholu. „Co hodina klesají promile o hodnotu 0,2. Takže když k nám přivezou někoho se třemi promilemi, můžeme ho pustit nejdříve za dvanáct hodin," vypočetla.

Za „ubytování" zaplatí klient šest set korun. Pokud u sebe peníze nemá, dostane složenku, kterou musí uhradit do čtrnácti dnů. Podle Martiny Konečné bývají s vymáháním problémy, avšak v poslední době se situace zlepšila.

Asi pro všechny je po večeru stráveném ve společnosti alkoholu vysvobozením obyčejná voda. A nechybí v nabídce ani tady. „Každý dostane plastovou láhev s litrem a půl vody, samozřejmě může i více. Stane se, že mi někdo řekne, že vodu teda ale nepije. Na to já mu ale odvětím, že my tady nejsme žádný bar," konstatovala se smíchem Martina Konečná.