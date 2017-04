Opava opět žila vínem

Po úspěchu z loňského roku turistická oblast Opavského Slezska zorganizovala další ročník Opavské vinné stezky. Účast byla opět hojná.

Opavskou vinnou stezku si užil Zdeněk Ferenc s přítelkyní Veronikou. Oba cestu po vinotékách v Opavě absolvovali také v loňském roce.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Osm vinoték z centra slezské metropole během pátečního večera prodávalo vzorky vína českých nebo moravských vinařství za 10, 20 či 30 korun. Lidé měli k dispozici mapku a postupně se přesunovali po jednotlivých stanovištích.

Někdo jich dokázal obejít více než polovinu, ti odolnější zavítali všude a našli se i jedinci, kterým v některých vinotékách zachutnalo natolik, že se jinam už ani nestačili podívat. Akce totiž byla časově omezena a probíhala mezi 18. až 22. hodinou.

„Na vinné stezce je zajímavé to, že nikdy nevíte, koho potkáte. Často totiž narazíte na lidi, které třeba celý rok nevidíte. Nálada bývá uvolněná, protože všichni už mají čas. Hosté proto mívají tendenci u nás zůstávat a nechce se jim v deset domů.

Další důležitou věcí je fakt, že nikdy není taková příležitost si povykládat přímo s vinotékařem o tom, co dělá, proč to dělá a jak to dělá. Nikdy není tolik času na představení vín," popisoval jeden z hlavních organizátorů Opavské vinné stezky, vedoucí Gastrocentra Opava a pedagog Slezské univerzity Alexandr Burda.

Naše redakce rovněž vyrazila do ulic a pokusila se obejít všechna stanoviště. Časově jsme to ovšem poněkud podcenili, někde se zdrželi déle a tři vinotéky jsme nestihli navštívit. Podobně jako loni jsme narazili na velice zajímavá vína. Ať už se jednalo o po roce opět skvělý Pinot Blanc prodávaný v Gastrocentru v Hradecké ulici, Sauvignon ve Vinotéce U Čárečky a spoustu dalších.

Řada provozoven se na akci velice svědomitě připravila a hostům poskytovala vynikající servis. Například Vinotéka U Sudu na venkovních stolcích pravidelně doplňovala tácky se sýrem, salámem, pečivem a ovocem, které zákazníci mohli přikusovat k vínu.

„Myslím si, že nabídka byla velmi pestrá. Například U Sudu se dalo ochutnat ze vzorků šesti vinařství. Zajímavé bylo navštívit také vinotéku manželů Skorčíkových U Čárečky v Krnovské ulici. To byli jediní vinotékaři, kteří nabízeli své vlastní víno. Přímo ho vyrábějí," pokračoval Alexandr Burda.

Na organizaci se opět podíleli jeho studenti Slezské univerzity, již měli na starosti distribuci, propagaci a museli také vinotékaře informovat o pravidlech stezky.

Organizátoři se báli, že akci naruší sněhová kalamita, která v týdnu zasáhla Opavsko. V pátek večer však po sněhu nebylo ani památky a panovalo teplé počasí. Stezka nakonec naplnila svůj smysl.

„Chtěli jsme podpořit kulturu prodeje a kvalitu českých a moravských vín. Nabízelo se pouze zboží s jasným původem. Smyslem bylo upozornit na vinotéky, které to dělají poctivě a nedováží anonymní vína z Maďarska případně dalších zemí," doplnil vedoucí opavského Gastrocentra.

Výborná účast ve vinotékách byla důkazem toho, že akce se zamlouvala také samotným návštěvníkům. „Vinná stezka je pro nás především o dobré společnosti, kdy se sejdete se svými přáteli. Akce má specifickou, příjemnou atmosféru a ochutnávání různých druhů vína to skvěle doplňuje. Úžasně to spolu koresponduje," komentoval Zdeněk Ferenc z Opavy, jenž stezku stejně jako loni obcházel se svou přítelkyní Veronikou.