Město obeženou Zelené hradby

Oživit nezastavěné plochy v okolí města a navrátit do nich zeleň. To je hlavní cíl projektu Zelené hradby.

Ilustrační fotoFoto: Deník/David Klein

„Postupně bude vysázeno 610 stromů, a to v lokalitách Hillova, Nad Stromkem a v Sadě nad Velkou. Začít by se mělo v říjnu a hotovo bude do konce dubna,“ uvedl náměstek opavského primátora Dalibor Halátek.

Ve všech třech případech jde o polní cesty. Ta v ulici Hillově bude osázena duby, Nad Stromkem přibudou třešně ptačí a v Sadě nad Velkou dojde k výsadbě stromů starých krajových odrůd. Náklady na výsadbu činí téměř dva miliony korun, z devadesáti procent je pokryje dotace.