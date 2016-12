Otužilci se vydali vstříc mrazivým vodám opavského Stříbrného jezera

/FOTOGALERIE/ Sedmý ročník akce Opavský rampouch na Štědrý den opět přilákal k Sádráku stovky návštěvníků.

Štědrý den dopoledne, přibližně 10 hodin. Pomalým krokem přicházím ke Stříbrnému jezeru, které by se mělo za několik desítek minut stát dějištěm sedmého ročníku akce Opavský rampouch.

A letos by skutečně mohl dostát svému názvu, protože venkovní teplota se pohybuje asi jen půl stupně nad bodem mrazu.

Po otužilcích zatím není ani stopy, avšak v jezeře se už nachází první odvážlivec v neoprenu, který vysekává led. Což je oproti minulým ročníkům, kdy převládalo relativně teplé počasí, úkon nezbytný. Postupně se k břehům jezera začínají vydávat první zvědavci.

Ačkoli není akce nikde poutána, řada lidí už o ní zkrátka ví. „Byli jsme tady s rodinou už loni a myslím, že si z toho uděláme takovou pěknou vánoční tradici. Doma už máme na svátky vše nachystáno, takže dnešní dopoledne jsme se zase rozhodli strávit tady na Sádráku. Rampouch je super akce, výborně se pobavíme, potkáme tady spoustu známých, popřejeme si pěkné Vánoce.

A klobouk dolů před všemi, kteří se vydají do vody, protože já bych v ní asi nesmočila ani prst," konstatovala se smíchem jedna z návštěvnic akce, Lenka Malá.

Před 11. hodinou se už pohledy přítomných netrpělivě upíraly na vodu a přilehlou pláž, na které si otužilci postupně rozmisťovali deky, nechyběly ani nafukovací kruhy a další nezbytné propriety. „Nezapomeňte se ještě namazat opalovacím krémem!" popichovali otužilce někteří lidé.

Krátce nato se už do vody vydali první tři aktéři. Jednalo se o kanoisty, kteří odměnili publikum několika „eskymáky". Pak už si do loďky sedl také sám anděl strážný, který na otužilce dohlížel. Z reproduktorů poté začala hrát známá melodie z filmu Titanic a to znamenalo jediné jeden takový se vydal také do chladných vod Sádráku. Na vodě však vydržel jen malou chvíli, protože pak se i s cestujícími převrhl.

To byl signál také pro ostatní nedočkavce. Za všeobecného veselí se rázem ve vodě ocitla asi dvacítka otužilců. Ti v ní setrvali několik minut a nakonec si došli pro účastnický list letošního Opavského rampouchu. „Už teď se těšíme na další. Bylo to jako vždy bezvadné! Tato akce už ke Štědrému dni prostě patří," zhodnotil jeden z přihlížejících, Pavel Veselý.