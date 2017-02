Kostely v regionu se lépe zpřístupní, ve hře je i přenocování na faře

Projekt Ostravsko opavské diecéze Otevřené chrámy má být spuštěn letos. V některých kostelích na Opavsku a Bruntálsku budou k dispozici průvodci.

Kostel sv. Bartoloměje v Kravařích.Foto: DENÍK / František Géla

Velký projekt s titulem Církevní turistika spustila Ostravsko Opavská diecéze (OOD) relativně nedávno, v opavském i bruntálském okrese nyní funguje druhým rokem. Hlavní myšlenkou je zpřístupnit chrámy, kostely a kaple veřejnosti, tedy aby se do nich mohli lidé podívat i jindy než jen při bohoslužbách.

V letošním roce přichází na řadu další z projektů, který je součástí Církevní turistiky, a sice Otevřené chrámy. Při návštěvě kostela vám mimo jiné bude k dispozici průvodce.

„Ano, je pravda, že v rámci Církevní turistiky službu průvodcovství připravujeme. Rádi bychom měli proškolené průvodce ještě v letošním roce. V tuto chvíli není přesně znám seznam památek, které budou takto na Opavsku a Bruntálsku zpřístupněny. Jejich výčet chceme uveřejnit v květnu tohoto roku," přiblížil manažer pro Církevní turistiku z OOD Martin Hiltavský.

Již na začátku celého projektu se však vyjádřil, že na Opavsku hrají prim především cihlové kostely na Hlučínsku. „Řadu kostelů v této oblasti pojí jméno Josef Seyfried, Josef Holuscha či Ludwig Schneider. Každý z kostelů má navíc své architektonické i duchovní klima. Jedná se hlavně o kostely v Kravařích, Bolaticích, Oldřišově, Sudicích či kaple ve Svobodě u Štěpánkovic," vyjmenoval tehdy Martin Hiltavský.

Co se zpřístupnění jednotlivých kostelů týká, měly by být tři kategorie. V první budou ty otevřené po celý rok, ve druhé otevřené celý týden v turistické sezoně a do třetí kategorie by měly spadat kostely otevřené rovněž v turistické sezoně, ale jen o víkendech.

Další součástí Církevní turistiky by kromě lepšího zpřístupnění památek měla být i možnost přenocovat na farách. „V tuto chvíli připravujeme projekty pro úpravu několika objektů. Ty budou přizpůsobeny tak, aby je bylo možné dále nabídnout k turistickým účelům," potvrdil Martin Hiltavský.

KOSTEL NA CVILÍNĚ ČI SYNAGOGA

Co nabídnout mají také církevní památky na Bruntálsku. Tak jako Olomouc láká na Svatý Kopeček, do Krnova už několik století míří poutníci, aby navštívili kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Kolem kostela je věnec třinácti empírových zastavení křížové cesty. Romantické zákoutí doplňuje barokní kaple a kamenná rozhledna.

Pozadu nezůstává ani krnovský kostel sv. Benedikta, ve kterém turisté obdivují nedávno odkrytý soubor středověkých fresek ze 13. století patřící k nejzachovalejším a nejrozsáhlejším v Česku. Nově odkryté malby ze 13. století jsou turistům k dispozici rovněž v kostele v Hrozové na Osoblažsku.

Mezi známé sakrální památky Krnova patří také synagoga, která jako zázrakem unikla vypálení během pogromů Křišťálové noci.