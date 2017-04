Pocitová mapa Opavy měla úspěch

Obyvatelé Opavy dokázali, že jim problémy v jejich městě nejsou lhostejné. Nejraději se pak podle průzkumu zdržují v centru a v Městských sadech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Novinka Fóra zdravého města, které proběhlo minulý rok v říjnu, měla mezi místními velkou odezvu. Přímo na fóru využilo možnost zaznačit do pocitové mapy města různé kategorie míst okolo padesáti občanů. Dalších téměř tisíc obyvatel pak vyplnilo pocitovou mapu on-line.

„Jsme velmi rádi za to, že se do průzkumu zapojilo tolik občanů. S jeho výsledky v nejbližší době seznámíme jednotlivé městské odbory, které se danými problémy začnou zabývat a postupně je také budou řešit. Mapa je pro tyto účely skvělým nástrojem, který nám pomůže v dalším rozvoji města," sdělil k tématu náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

Na realizaci tohoto projektu se kromě města výrazně podíleli také studenti Střední průmyslové školy stavební v Opavě. „Velmi nás zaujaly pocitové mapy zpracované ve Vítkově a Krnově. Proto jsme chtěli podobnou mapu i pro Opavu. Stejnou snahu a ve stejném období měl i Magistrát města Opavy. Proto jsme neváhali a spojili své síly," uvedl zástupce ředitelky Ivo Rychtar.

Do tištěné mapy měli lidé možnost zaznamenávat své pocity v obchodním centru Breda nebo na Dolním náměstí v období Vánočních trhů. Tam na ně čekal tým studentů složený z geodetů Kateřiny Šumníkové, Radky Baluškové a Milana Ševčíka. Většina z respondentů však využila možnost vyplnit pocitovou mapu on-line.

„Do hlasování na webu se zapojilo 920 občanů. To je skvělé číslo. Zároveň to pro mě byla jedna z nejlepších zkušeností v rámci tvorby těchto map. Do projektu se v Opavě zapojilo hodně aktivních aktérů. Musím říct, že se tato pocitová mapa velmi povedla," dodal spoluzakladatel serveru pocitovemapy.cz a geograf z Palackého univerzity v Olomouci Jiří Pánek.

Z konečných výsledků hlasování je patrné, že občané města nejraději tráví svůj volný čas v jeho centru nebo v Městských sadech. Nebezpečí v noci mnoho z nich pociťuje například za Slezankou nebo u východního nádraží. Ve dne pak mají občané strach na ulicích Rybářská a Olomoucká.

Podrobné výsledky opavské pocitové mapy i s komentáři respondentů naleznete na internetových stránkách http://pocitovamapa.nszm. cz/opava-2016/.