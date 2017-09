Pomozte chovateli! Uletěli mu vzácní papoušci

Viděli-li jste v posledních dnech ve volné přírodě dvojici kakadu žlutočečelatých, patrně šlo o ptáky, kteří před nedávnem uletěli z voliéry chovatele z Ludgeřovic.

Pár vzácných kakadu žlutočečelatých. Ilustrační foto. Foto: Archiv Deníku

Prosba Huberta Šafarčíka se už dostala do éteru a reagovali na ni první všímaví občané. Poslední zprávy přišly předevčírem z Velké Polomi. „Volali mi lidé, že je tam spatřili poletovat. Samotného mě překvapilo, jak daleko se dostali. To jsem opravdu nečekal. Myslel jsem si, že se budou zdržovat spíše v okolí naší obce,“ komentoval ludgeřovický chovatel exotického ptactva, jenž má ve své voliéře zhruba padesát papoušků od andulek až po ary. Kakadu pro něj ale byli nejvzácnějšími kusy. „Měli jsme je asi sedm let. Jednalo se o párek – samce a samičku. Jejich cena se pohybovala okolo 60 tisíc korun. Oba byli registrovaní,“ uvedl Hubert Šafarčík, který se chovatelství věnuje přibližně deset let a za celou dobu se mu nic podobného nepřihodilo.

Ptákům na svobodu nikdo třetí nepomohl, proklovali se na ni sami. „Mají vnitřní a venkovní prostory. Ve venkovní voliéře klovali tak dlouho do kroužků pletiva, až povolily a oni uletěli. Byla to má chyba, měl jsem zvolit hrubší pletivo. Na druhou stranu, nikdy předtím se o nic takového nepokusili,“ poznamenal pětašedesátiletý muž z Ludgeřovic a vzápětí ještě připojil několik postřehů: „Když jsem ráno přišel k voliérám, všiml jsem si, že kakadu jsou pryč. Seděli na nedalekých stromech u rybníka. Volali jsme na ně a snažili se je nalákat, aby přiletěli. A to i skrze jiné papoušky. Bohužel nejsou tolik ochočeni, aby zamířili zpátky k nám.“

Byť Hubert Šafarčík už přijal několik hovorů od lidí, kteří ho na papoušky upozorňovali, sám je co se týče jejich návratu spíše skeptický. „Dávám tomu tak deset procent,“ přiznal chovatel, jenž však dodal, že v současném českém klimatu mohou kakadu zůstat naživu ještě dlouho. Číhají však na ně různé nástrahy. „Přes léto nebudou mít problém. Na polích je spousta obilí, kterým se budou živit. Horší to bude později, až teplota klesne. Zapomínat nesmím na dravce. Ti se mohou pro papoušky stát opravdovou hrozbou. Jestli vletí do lesa, nebojím se říct, že to s největší pravděpodobností bude jejich konec,“ řekl na adresu exotických ptáků, jejichž původním domovem je Austrálie.

Pokud víte, kde se dvojice kakadu žlutočečelatých aktuálně pohybuje, neváhejte a zkontaktuje Huberta Šafarčíka na následujícím čísle: 602 713 765. Za jistých okolností se vám může ptáky podařit i odchytit, zachránce by pak odměna neminula. „Je možné, že ptáci neseženou potravu, zeslábnou a přistanou například někde na zahradě mezi slepicemi nebo holuby, kde se budou snažit nakrmit,“ upozornil na závěr ludgeřovický chovatel.