V Opavě a v Hlučíně zůstává výše poplatků stejná, lidé si ale připlatí za vodu

Nezmění se ani cena opavské městské hromadné dopravy, senioři nad sedmdesát let jí navíc již mohou cestovat zdarma.

Pro rok 2017 zůstává koeficient pro výpočet daně z nemovitosti od roku 2011 stejný. Na celém území Opavy platí ve výši 2,0.

Také výše poplatku za komunální odpad zůstává od roku 2015 stejná. To znamená, že Opavané letos zaplatí za své popelnice znovu 495 korun za osobu a rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let a další osoby, jejichž přesná specifikace je uvedena v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2015, zveřejněné na webu města.

Klidní mohou zůstat i pejskaři, kteří rovněž nezaplatí za své čtyřnohé miláčky víc než v loňském roce. Za jednoho psa zaplatí majitel v produktivním věku 600 a za každého dalšího 900 korun. Senioři a pobíratelé invalidního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu zaplatí za jednoho psa 200 a za dalšího 300 korun.

Příjemná novinka letošního roku pro seniory od sedmdesáti let spočívá v cestování městskou hromadnou dopravou zdarma. Pro ostatní cestující se nic nemění, platba jízdného zůstává na stejné výši jako loňská.

Podobně jsou na tom, co se poplatků týká, i v Hlučíně. „Nechceme občany zatěžovat žádnými dalšími platbami. Takže pokud je to jen trochu možné a u příslušného poplatku nerostou náklady, sazby nezvedáme," uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek. Vloni platili občané města za svoz odpadu 550 korun za rok.

Poplatek za psa platí Hlučíňané ve výši 1200 korun za každého psa, poživatelé jakéhokoliv druhu důchodu pak platí 200 korun.

Naopak kdy si občané v okrese sáhnou do peněženek hlouběji, bude při placení složenek za vodu. Za kubík vody zaplatí nově 41,41 korun, včetně DPH.

„V kalkulaci vodného a stočného se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy vodohospodářské infrastruktury nebo v nárůstu ceny surové vody, kterou odebíráme od státních organizací. Snažíme se ale dlouhodobě udržovat ceny pod celorepublikovým průměrem," vysvětlil generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Anatol Pšenička.

V Hlučíně se vodné a stočné mírně zvýší kvůli dotaci, kterou společnost Vodovody a kanalizace Hlučín čerpala ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu kanalizace ulice Rovniny a intenzifikace Čistírny odpadních vod Jasénky. Podle podmínek dotace by mělo být za stočné minimálně 46,76 koruny.

Firma si však vyjednala výjimku, aby nemuselo být zdražení pro občany tak vysoké, a dohodla se na částce 39,50 koruny za kubík, včetně DPH. Cena za vodné zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce, tedy 36,28 za kubík. Za vodné a stočné zaplatí obyvatelé Hlučína v roce 2017 celkem 75,86 korun, cena stoupne o 1,79 koruny za kubík, včetně DPH.