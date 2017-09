Klasické pošty mizí

Roky byli zvyklí mít poštu. Měli kde zaplatit složenky, poslat dopis nebo vybrat peníze. Teď mají strach, že o tento zažitý standard přijdou. Řeč je o lidech žijících na vesnicích, kde ještě nezrušili pobočky České pošty.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Především pro starší lidi je tato představa značně stresující. Nicméně nutno přiznat, že se Česká pošta snaží lidem tuto situaci trochu ulehčit a postupně v obcích nahrazuje pošty takzvanými Pošta partnery. Konkrétně na Opavsku je jich už devět.

A to v Bobrovníkách, Darkovičkách, Děhylově, Chlebičově, Mladecku, Stěbořicích, Suchých Lazcích, Žimrovicích a Klokočově.

Jak potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík, počítá se s přeměnou pošt na Pošty Partner zejména v menších obcích. „Ty jsou v dané lokalitě důležité i s ohledem na životní standard, kdy pošty plní i sociální roli v obci,“ uvedl Vitík a doplnil, že vzhledem k probíhajícím jednáním jak s obcemi, tak se soukromníky nemohou prozradit místa, kterých se přeměna týká.

„Sami se nám hlásí starostové či soukromníci, kteří chtějí Pošty Partner provozovat. Z pohledu občanů je jednou z největších výhod pružnost otevírací doby,“ řekl.

NABÍDKU NEOMEZILI

Jak se mohla naše redakce přesvědčit, reakce na Pošty partner se různí. „V Klokočově funguje od 1. června v prostorách prodejny potravin. Od původní pobočky je vzdálena zhruba 400 metrů. To je asi nejzásadnější změna, kterou lidé zaznamenali.

Nabídka služeb omezena nebyla. Co se týká provozní doby, tak ta byla prodloužena. Zatím jsme nezaznamenali žádné negativní reakce obyvatel Klokočova, pro které je tato služba zřízena,“ uvedl například vítkovský starosta Pavel Smolka.

Situaci v Darkovičkách a Bobrovníkách pak okomentoval starosta Hlučína Pavel Paschek. „V obou částech je Pošta partner umístěna v prodejně. Zkušenosti mé i občanů jsou vesměs pozitivní. Hlavně v Bobrovníkách již občané nemusí na poštu do vysokého patra nad hasičárnu,“ nechal se slyšet Paschek.

OBEC PLATÍ ZE SVÉHO

To starosta Děhylova Miroslav Honěk zmínil i stinné stránky projektu. „Pošta partner je v naší obci umístěna ve stejných prostorách, ve kterých byla umístěna Česká pošta, tedy v budově obecního úřadu. Kompenzace České pošty pokryje necelou polovinu nákladů na provoz Pošty partner, zbytek nákladů hradí obec ze svého rozpočtu.

A to do nákladů nepočítáme pronájem prostor, spotřebu elektrické energie a topení. Jsou to totiž prostory v budově Obecního úřadu, která je majetkem obce,“ vysvětlil starosta.

Jak také zmínil, obec převzala Pošta partner včetně dlouholeté kvalifikované pracovnice pošty. „Tato pracovnice kromě činností spojených s poštou vykonává také činnosti spojené s chodem obecního úřadu. Vede pokladnu, podatelnu, Czech point, perspektivně také provádění vidimace a legalizace.

Aby obec udržela rozsah dříve poskytovaných služeb, tedy prodej novin, časopisů a podobně, byli jsme nuceni vyřídit si živnostenský list,“ popisuje.

Obec pak musela podle jeho slov rozšířit své pojištění o pojištění pošty, pořídit elektronické zajištění prostor a byla povinna zajistit a financovat kvalifikovanou pracovnici na zástup po dobu dovolených a nemocenských kmenové pracovnice.

Na otázku, jaké jsou reakce lidí, pak odpověděl: „Z pohledu lidí není patrná změna. Jak po stránce umístění, tak po stránce rozsahu služeb.“