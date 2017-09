Kdo získá titul nejlepšího rybáře?

Plzeň, Ostrava - Deníku to potvrdili zástupci dvou největších společností: Plzeňského Prazdroje (Pilsner Urquell, Radegast) i Pivovarů Staropramen (Ostravar). Plzeňský Prazdroj sice od října zvýší cenu piva (o 40 haléřů na půl litru), ale jen v plechovkách a lahvích. Co na to říkají hospodští?