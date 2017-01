Chystejte obleky a večerní róby. Plesová sezona začíná

/POZVÁNKA/ Následujících několik týdnů můžete na Opavsku vyrazit na celou řadu bálů. Obléci byste se měli do tmavě modré.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Brány kulturních domů a podobných zařízení se pro první plesající otevřou již o tomto víkendu. Na Opavsku se mohou lidé již tradičně těšit na širokou škálu bálů od těch mysliveckých, hasičských, školních až po ty maškarní či retro.

Jeden z oblíbených a hojně navštěvovaných je i ten, který už více než deset let pořádá lidem na Opavsku velmi dobře známá kapela Expedice Apalucha. Zájem je tak velký, že termíny jsou hned dva.

„První z nich se letos uskuteční v sobotu 13. ledna a půjde o ples společenský. Jeho součástí bude již tradičně tombola a nějaké zajímavé vystoupení. Lístky jsou zatím stále v prodeji, letos jej totiž oproti minulým rokům pořádáme dříve," přiblížila manažerka skupiny Kateřina Grygarová.

Chystáte-li se vyrazit na ples druhý 31. března, měli byste popustit uzdu své fantazii. Půjde totiž o ples maškarní. „Každý může přijít, v čem chce, není to v žádném zvláštním stylu. Součástí bude třeba i soutěž o nejlepší masku," doplnila Kateřina Grygarová. Oba plesy se uskuteční v Kulturním domě v Oticích.

Mezi největší bály na Opavsku patří například Ples města Hradec nad Moravicí, který proběhne na Červeném zámku v sobotu 4. února. Stálicí je rovněž i dolnobenešovský Retro ples, ke kterému už zcela neodmyslitelně patří Rock&Roll Band Marcela Woodmana. Letošní již sedmadvacátý ročník je naplánován na pátek 17. března.

„Je to opravdu velmi tradiční ples, o vstupenky je velký zájem. Jejich předprodej bude probíhat od února, a to buď přímo v kulturním domě, nebo v Café Evžen v ulici Lepařova v Opavě," uvedl ředitel Kulturního domu v Dolním Benešově Viktor Štefek. Právě zde se totiž tradiční rock and rollový ples koná.

A jaké jsou pro letošní plesovou sezonu trendy v oblékání? „Hodně oblíbená je tmavě modrá barva, a to u mužů i u žen. Co se dámských šatů týká, hodně se odhaluje. To znamená, že mohou být i dlouhé šaty ale jsou vidět například záda, břicho nebo část pasu. O půjčování šatů na plesy je zájem, často přicházejí také muži. U nich jsou hodně v kurzu smokingy či fraky na reprezentativnější bály," konstatovala majitelka opavského salonu Ariana Hana Dušková.

Kam vyrazit na první plesy?

>> pátek 6. ledna Myslivecký ples, KD Dolní Benešov

>> sobota 7. ledna I. obecní ples, KD Bohuslavice

>> sobota 7. ledna Lidový bál, farní stodola v Kravařích

>> sobota 7. ledna Obecní ples, Obecní dům Ludgeřovice

>> sobota 7. ledna Hasičský bál, KD Držkovice