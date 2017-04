Přednáška o osudech knížecích darů Slezskému zemskému muzeu

/POZVÁNKA/ Kníže Jan II. z Lichtenštejna byl významným mecenášem a donátorem Slezského zemského muzea. Jeho dary jsou nyní představeny veřejnosti na výstavě a kurátor muzejní sbírky výtvarného umění Martin Janák odhalí jejich tajemství během přednášky, která se koná ve středu 26. dubna od 17.30 v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea.

Ilustrační foto.Foto: archiv SZMO

Návštěvníky provede nejen jejich historií před převzetím, ale i jejich osudy: kde byly vystavovány, jak byly vědecky zhodnocovány, restaurovány i to, jak přečkaly válečné události a co se s nimi dělo do současnosti.

„Individuální historie knížecích darů je velmi pestrá. Mnohé pocházejí z významných uměleckých sbírek, mezi které se například řadila sbírka průmyslníka Vojtěcha Lanny. Jiné prošly velkými aukcemi starožitností v evropských aukčních domech.

Některé z nich Jan II. z Lichtenštejna zakoupil na svých cestách po Evropě a muzeu následně daroval," říká Martin Janák, který je i spoluautorem výstavy.

Vstup na jeho přednášku je pro zájemce zdarma.