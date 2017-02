Lidé se svezou retro motoráčkem

/POZVÁNKA/ Slezský železniční spolek připravil na neděli 19. února pro zájemce jízdu mimořádným rekreačním retro- spěšným vlakem z Ostravy do Malé Morávky.

Motoráky řady 810 pojedou v neděli z Ostravy přes Krnov a Bruntál až do Malé Morávky.Foto: DENÍK / Libor Plíhal

Jeho trasa povede během dvou a půl hodiny ze stanice Ostrava střed přes Ostrava-Stodolní, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava-Svinov, Opava východ, Opava západ, Krnov, Bruntál do Malé Morávky. Ze stanice Opava východ odjede v 8 hodin (návrat 17.15 hodin) a stanici Opava západ opustí v 8.18 hodin (návrat v 16.56 hodin).

Pasažérům nabídne vlakové spojení bez přestupu až do malebného podhůří Jeseníků. V Malé Morávce bude na vlak navazovat zvláštní autobusová linka, která je už v ceně jízdného. Cestující odveze do Karlova k hotelu Praděd, na Hvězdu a do Karlovy Studánky k hotelu Hubertus i na Dolní parkoviště.

Bližší informace i případná rezervace jízdenek je na webu www.slezskyzeleznicnispolek.cz.