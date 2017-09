Prezident se ve Větřkovicích setkal s vřelým přijetím

/FOTOGALERIE/ Jednou ze zastávek Miloše Zemana při návštěvě Moravskoslezského kraje byly Větřkovice, které letos získaly krajský titul Vesnice roku.

V poklidném duchu se neslo dnešní odpolední setkání prezidenta republiky Miloše Zemana s občany Větřkovic.

„Jsem tu nejen proto, abych vám popřál k titulu Vesnice roku, ale také proto, abych si zavzpomínal. V roce 1997 jsem byl mladý a krásný muž a tehdy jsem vykonával funkci předsedy poslanecké sněmovny a pří této příležitosti jsem vaší obci předával prapor,“ zahájil setkání s občany ve Větřkovicích prezident republiky Miloš Zeman. Na konci setkání tentýž prapor dekoroval prezidentskou stuhou.

V následné besedě s občany padaly dotazy na nezaměstnané, zazněly i pochvaly za prezidentova stanoviska například k uprchlické krizi. Starosta Březové Pavel Schneider se prezidenta zeptal na názor na rušení poboček České pošty a jejich nahrazování pobočkami Pošty Partner.

„Povinností České pošty je zachovat všude v obcích své kamenné pobočky. Pokud jde o Poštu Partner, je to pouze zoufalý pokus odbřemenit Českou poštu od povinnosti vykonávat veřejnou službu,“ reagoval prezident.

Prezident zmínil také, že se firmám v kraji zoufale nedostává pracovníků.

„Zeptejte se, na kolik poptávají nekvalifikované pracovníky ty firmy, které zoufale shánějí pracovníky, a zjistíte, že za poslední rok vzrostla mzda o sedm set korun,“ uvedl Miloš Zeman. Řeč byla také o nepřizpůsobivých občanech, kteří pracovat nechtějí.

„Myslím si, že pokud jde o tyto lidi, tak já vítám, když jsem nedávno podepsal zákon, že ten, kdo odmítne bez důvodu nabízenou práci, má nárok pouze na existenční minimum ve výši 2 200 korun,“ doplnil Miloš Zeman a zaplněný sál ho odměnil potleskem.

Na závěr setkání s občany prezident dekoroval zmíněný prapor hasičů a oplátkou za to dostal řád modré slívy pro ty, kteří přejí obci dobro. Starosta Větřkovic se za občany rozloučil s prezidentem dárkovým košem s větřkovským pasem, hlavolamem, "zkapalněnými vetřkovskými švestkami" a dalšími místními specialitami.

Příjezd hlavy státu do malé vesničky na Vítkovsku vzbudil velký ohlas. Obec má celkem 760 obyvatel, přičemž v místním kulturním domě se jich při besedě mohlo tísnit klidně pět stovek. Ne všichni ovšem měli potřebu být v sále. „Uvnitř jsem nebyl. Jeho fanoušek nejsem, přál bych si spíš mladšího prezidenta,“ stručně komentoval Jan Vavroš z Větřkovic, jenž se před větřkovickým kulturákem procházel s rodinou.

I tak ovšem Zemanovi příznivci ve Větřkovicích jednoznačně převažovali. Někteří dokonce tvrdili, že snad žádné odpůrce v obci ani nemá.

„Miloš Zeman vystupoval velice seriózně. Jsme jeho příznivci a pro naši vesnici to byla velká čest, že se sem podíval. Návštěvu jsme si nechtěli nechat ujít,“ podotkl větřkovický občan Miroslav Dubový. Podobně se vyjádřila i další z místních Karla Macháčková: „Pan prezident na nás zapůsobil opravdu dobře. Byl pohotový, rychle odpovídal, a to i náš dotaz ohledně těžby lithia.“

Části publika v kulturním domě návštěva dala zhruba to, co očekávali. „Prezident nás moc nepřekvapil, protože mluvit a vystupovat umí dobře. To také potvrdil. Nevolil jsem ho, ale uznávám ho jako hlavu státu. Chválím ho za to, jak se zastává nás, Čechů, jednou za rok tam však z jeho strany přijde nějaká divná věc, nad kterou člověk kroutí hlavou,“ uzavřel Stanislav Mička z Větřkovic.