Prodej kaprů už začal

Už jen několik málo dní zbývá do Štědrého dne, k jehož vánoční tabuli neodmyslitelně patří u většiny lidí také ryba. Prodejci mají v těchto dnech opravdu napilno, ačkoli největší nápor se teprve očekává.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Na sádky si pro rybu mohou zajet lidé třeba do Střediska Dolní Benešov. To spadá pod Rybářství Hodonín, které dodává ryby po celé severní Moravě.

„Prodej jsme zahájili už 13. prosince a potrvá až do 23. prosince. Už pět let držíme stejnou cenu, kilogram kapra stojí 80 korun. Tradičně je největší zájem právě o něj, někteří však volí jiné druhy ryb, jako třeba candáty, amury, sumce nebo pstruhy," poznamenal vedoucí dolnobenešovského střediska Jiří Mižďoch.

Samozřejmostí je také možnost nechat si rybu na místě vykuchat a zbavit šupin. „Kompletní opracování je určitě možné, lidé si takto připraveného kapra mohou také už i rovnou zakoupit. Hodně lidí chodilo pro rybu v minulém týdnu, ten byl, co se prodeje týká, velmi silný. Nechtějí to nechat na poslední chvíli a vyhnou se tak frontám," konstatoval Jiří Mižďoch a doplnil, že prodej ryb probíhá v Dolním Benešově každý den od 9 do 17 hodin.

Pro štědrovečerní rybu mohou lidé vyrazit také do Komárova, kde je u plantáže stromků prodává Přemysl Kulík, a to už od 5. prosince.

„Podle zkušeností však lidé koupi nechávají na poslední chvíli a nejvíce jich tradičně přijde den, dva před Vánoci. Kapra jim samozřejmě na požádání vykucháme," uvedl Přemysl Kulík. Kilogram zde stojí 88 korun a prodejní doba je od 9 do 18 hodin.

V Opavě se už kapři také prodávají na Kolofíkově nábřeží. „A to denně vždy od 9 do 17 hodin. Cena za kilogram zůstává v úrovni loňského roku," sdělil Čestmír Vlček, tiskový mluvčí Povodí Odry. Právě z této společnosti totiž oblíbené vánoční ryby pocházejí.

Pavel Válek: Aby se člověk naučil kapra filetovat, musí být hlavně trpělivý. Nejde to hned

Rybářskému odborníkovi Pavlu Válkovi je devětadvacet let, pochází z Opavy a momentálně dokončuje magisterské studium na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve slezské metropoli má práci ve státní správě a během následujících dnů si přivydělá prodejem kaprů.

„Těžko to odhadovat, ale za těch několik dní mi projde rukama snad tisíce kusů ryb," komentoval Pavel Válek, jenž se v tomto týdnu bude muset značně otáčet.

Na stánku začínáte už zítra. Jste připraven na tradiční předvánoční maraton?

Připravit se na to asi vyloženě nejde, ale přímo na místě se soustředím na to, abych měl co nejdříve přibližnou váhu ryby v oku a nabízel zákazníkovi rybu, kterou si přeje. Lidé nejvíce chtějí dvou a půl až tříkilové kapry. Někdy to netrefíte úplně přesně, na druhou stranu to však ani přesně vždy trefit nejde.

Práce mě ovšem baví. Dělám to už šestým rokem a před Vánoci to beru jako změnu.

Největší nápor přichází až těsně před Štědrým dnem?

Je to tak, s prodejem začínáme ani ne týden před Vánocemi. Lidé mají zájem o čerstvou rybu, nechtějí zamražovat. Od středy už pojedu deset až dvanáct hodin denně. Jsou však i tací, co se chtějí tomuto shonu vyhnout, kapra si pořídí s několikadenním předstihem a nevadí jim dát ho na tři čtyři dny do mrazáku.

Jaká je vaše funkce na prodejním stánku?

Mám za úkol ryby nabízet a starám se o váhu. Jestliže zákazník chce třiapůlkilovou rybu, pokusím se mu najít tu, která co nejvíce odpovídá jeho představám. Starám se také o omráčení kapra. Případné další zpracování mají na starosti mí další kolegové.

Existuje správný postup na zpracování kapra?

Vše začíná omráčením. Následně se musí nechat ryba vykrvit. Toho se docílí proříznutím žaberních oblouků, čímž se přeruší krevní oběh. Potom je nutné rybu odšupit. Někdo to dělá nožem, někdo používá škrabku na šupiny, je to různé. Lze to provést i lžící.

Pak špičkou nože otevřete břišní dutinu směrem k hlavě. Je opravdu dobré to dělat špičkou nože, aby nedošlo k protržení žlučového měchýřku a rozlití jeho obsahu do ryby. Někdy se to stane, lidi ji pak automaticky vyhazují, ale není nutné se k něčemu takovému uchylovat. Jestliže ji ihned omyjete, maso se neznehodnotí.

Pak už se porcuje?

Předtím je ještě třeba vyjmout vnitřnosti. Řada lidí z mlíčí a jiker vaří polévku nebo je jinak upravuje jako například smažením. Potom odřežete hlavu, zbytek vnitřností vyhodíte a kapra naporcujete. Někdo to dělá na půlky, někdo na podkovy nebo filety.

Co váš nejoblíbenější recept, v němž figuruje kapr?

Já ho mám nejraději pečeného v troubě, s bylinkami nebo na zelenině. Chutná mi i na sladko na medu. Tatarák z kapra taky není špatný.

Někteří se o filetování pokouší sami. Vlivem své nezkušenosti však nechávají na páteři spoustu masa. Máte pro ně nějakou radu a za jak dlouho jste vůbec schopen kapra vyfiletovat?

S postupem času je člověk zručnější. Většinou to mám hotovo do dvou minut, záleží však na velikosti kapra a také na noži. Potřebujete k tomu více než osmnáct centimetrů dlouhý filetovací nůž. Perfektně se prohne a kolem páteře a obratlů dokážete provést dokonalý řez.

Já se to učil na stovkách ryb a občas se mi stane, že se něco nepovede podle představ. Člověk musí mít trpělivost. První dvě tři ryby se určitě nepovedou. Já za tu dobu nabral spoustu zkušeností. Už vím, kdy na nůž zatlačit a kdy zase třeba ubrat.

Na štědrovečerní tabuli se kapr nachází ve většině českých domácností, zajímají se však Češí nebo konkrétně Opavané i o jiné druhy ryb?

Letí také třeba amur. Zákazníci se nejvíce zajímají o kapra, ale někteří tvrdí, že jim smrdí bahnem. Podle mě to není pravda. Než se kapr dostane do prodeje, je nejméně měsíc sádkován v čisté vodě. Bahnem mohou zavánět možná jen některé těžké kusy.

Jinak je vyhledáván pstruh, jelikož se snadno zbavuje kostí, a také pstruh „lososový", jehož svalovina má červenou nebo narůžovělou barvu podobnou lososovi.

Přejděme teď trochu jinam. Není to tak dávno, co jste na Islandu absolvoval stáž v rámci svého studia. Jak dlouho jste tam byl?

Tři měsíce od července do konce září. Byl to výměnný studentský pobyt Erasmus+. Jednalo se o takovou vědecko-pracovní stáž. Neustále jsme byli v terénu, na jezerech, prováděli výzkum.

Mapovali jsme zdejší populace ryb, zjišťovali potravní chování, růst a spoustu dalších věcí. Prvních čtrnáct dní jsem pobýval na jihu v okolí hlavního města Reykjavíku, na zbytek svého pobytu jsem se pak přesunul na sever.

Jestliže je u nás nejoblíbenější rybou kapr, co frčí na Islandu?

Je to závislé na tamních klimatických podmínkách. Z velkých chovů má největší podíl losos, který se dováží z Norska. Co se týče islandské produkce, musím zmínit sivena arktického, jehož svalovina má oranžovou barvu.

V obchodech ho najdete na všechny možné způsoby. Uzeného, marinovaného a mohl bych pokračovat. Když jsem navštívil tamní trh, tak mezi nejvyhledávanější ryby patřil losos, siven a treska z ostatních mořských produktů převažovaly krevety.

Ryby tvoří značnou část vašeho života. Kdy jste se k nim vůbec poprvé dostal?

Na to si vzpomínám naprosto přesně. Bylo to v devíti letech, když mě můj bratranec vytáhl na ryby. Od té doby jsem se o to zajímal. Chodil jsem do knihovny a půjčoval si knihy nebo jsem vyrážel do přírody, abych mohl ryby pozorovat.

A co úlovek, na který jste nejvíce pyšný?

Nejpodařenější byl asi devítikilový sumec na Slezské Hartě. Osobně se však soustředím na říční ryby, takže se často zaměřuji na pstruhy nebo třeba parmy. Hodně muškařím.