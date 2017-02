Do pásma dozoru spadají i obce z Opavska

/FOTOGALERIE/ O víkendu bylo potvrzeno první ohnisko ptačí chřipky na území Moravskoslezského kraje v ostravské části Svinov. Předběžná opatření se týkají také obcí z okolí Ostravy.

Ptačí chřipka H5 byla zjištěna v malochovu Jiřího Talíka. Ten ve Svinově pro svou potřebu choval dvacítku slepic. Veterinární správu o úhynu některých kusů sám informoval.

Poté, co se nákaza potvrdila, musel celý chov zlikvidovat. Podle nařízení Státní veterinární správy bylo následně do vzdáleností tří kilometrů od ohniska vytyčeno takzvané ochranné pásmo. Za touto hranicí do distance deseti kilometrů se pak vymezilo také pásmo dozoru.

Do něho kromě obcí a měst z ostravského či frýdecko-místeckého okresu spadá i část Opavska. Nařízení musí brát na zřetel třeba v Ludgeřovicích, Dobroslavicích, Děhylově nebo Hlučíně a jeho městské části Bobrovníky.

Obcím spadajících do pásma dozoru byly uloženy některé povinnosti. „Neplatí zde tak přísné podmínky jako v pásmu ochranném. Pozornost je věnována zejména komerčním chovům. Žádný takový však na našem území nemáme. Informace jsme vyvěsili a občané byli na možné riziko upozorněni. Pořídili jsme si uzavíratelné nádoby pro případ, že by byl nalezen uhynulý kus ptactva. Dokoupili jsme i rukavice.

Už z minulosti máme protichemické obleky," uvedl ludgeřovický starosta Daniel Havlík a dodal: „Upozornili jsme občany na to, že pokud by v obci našli uhynulou kachnu či třeba labuť, aby se ji nesnažili sami odstranit a obrátili se na obec."

V nedalekém Děhylově žije více než sedm stovek obyvatel. V pásmu dozoru má být do pondělí 6. února vyhotoven soupis všech komerčních chovů. Děhylovská místostarostka Markéta Hrdinová společně s dalšími dvěma lidmi se v úterý dopoledne pustila do vytváření seznamu všech lidí, kteří drůbež v obci chovají.

„Jestliže by došlo k nejhoršímu, tedy utrácení, sepisujeme počty veškeré drůbeže. Soupis se týká také exotického ptactva. V příštích dnech proto budeme obcházet dům od domu a zjišťovat, kdo, co a v jakých počtech chová," uvedla.

V Jilešovicích a Opavě uhynuly další labutěByť se Jilešovice nachází asi tři kilometry od Děhylova, nespadají do pásma dozoru. Během posledních dvou týdnů zde bylo nalezeno čtrnáct uhynulých labutí. Posledních šest mrtvých kusů se z vodní plochy nedaleko jilešovického splavu odstraňovalo v pondělí.



„Do dozorového pásma nespadáme. To bylo vytyčeno do vzdálenosti deseti kilometrů od ohniska ve Svinově. U nás jde čistě o volně žijící ptáky," komentoval místostarosta Háje ve Slezsku, jehož jsou Jilešovice obecní částí, Rostislav Kostelňák.



Obec se své obyvatelé snaží důkladně informovat. „Vydali jsme upozornění. Pokud se ptačí chřipka na daném místě prokáže, další mrtví ptáci se už k rozboru na veterinární správu odesílat nemusí. O dalším úhynu labutí jsme informovali skrze krizovou linku. Uhynulé kusy zajistili hasiči. Následně nám je předali, protože o jejich likvidaci se musí postarat obec. Pak jsme je odvezli k likvidaci do kafilérie," doplnil.



Během úterního rána byly dvě mrtvé labutě vyloveny také z vod Stříbrného jezera v Opavě.