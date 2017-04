Obce mají zaplatit navýšení mezd řidičů

Ve složité situaci se v současné době nenacházejí pouze řidiči linkových autobusů, kteří se dlouhodobě snaží o zvýšení svých mezd, ale také obce. Ty by měly z části toto navýšení pokrýt. Podporu ze strany státu nemají.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Hrozba stávky řidičů linkových autobusů, která je naplánována na čtvrtek, poukázala nejen na problém jejich nízkého finančního ohodnocení.

Nařízení o zvýšení mezd řidičů, které na základě návrhu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) schválila vláda, má být realizováno kraji a z části také obcemi. Ty by však musely využívat finančních zdrojů ze svých vlastních rozpočtů.

„Mohu mluvit jak za naši obec, tak za celé Sdružení obcí Hlučínska, když řeknu, že s tím, aby obce financovaly navýšení mezd řidičů linkových autobusů ze svého rozpočtu, nesouhlasíme. Potřebu navýšit mzdy řidičům přitom naprosto chápeme, ale zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi obcemi je v zákonné kompetenci krajů a státu," sdělil k tématu starosta obce Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera (TOP-09) a pokračoval:

„Je poměrně neférové, aby tyto povinnosti přenášely stát a kraj na obce a přitom jim samotným nenavýšily rozpočet. Sice se častokrát nejedná o žádné velké sumy, ale z principu je tento postup špatný. V nejbližší době budeme vyjednávat o tom, aby bylo financování v plné výši od následujících let financováno státem nebo krajem."

Rozhodnutí vlády považují za těžko realizovatelné nejen obce, ale i samotné kraje. Ani těm rozpočet navýšen nebyl.

„Nařízení o zvýšení mezd řidičů je velmi nešťastné. Kraje mají zvýšit mzdy řidičů, smlouvy ale mají uzavřené s dopravci a do vztahů dopravci řidiči vstupovat nemohou. Navíc jsme na zvýšení mezd nedostali od vlády ani korunu, i když to premiér dříve slíbil. A kabinet nám nepomohl ani s kontrolami dopravců, i když to rovněž dříve slíbil," říká předsedkyně rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO).

Avizovaná stávka by se nakonec Opavska dotknout neměla. To Deníku potvrdil jeden ze dvou linkových dopravců z regionu, společnost TQM. „Řidiči autobusů naší společnosti aktivně stávkovat 6. dubna nebudou, stávky se zúčastní pouze symbolicky, což nenaruší chod provozu osobní dopravy," sdělil výkonný ředitel a jednatel společnosti Jiří Mainuš.

Do stávky by se podle slov náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky (ODS) neměl zapojit ani druhý místní linkový dopravce, společnost Arriva.