Rok 2016 na Opavsku a Hlučínsku (2. část)

Vážení čtenáři, přinášíme vám krátký přehled zajímavých událostí, které se za poslední rok odehrály na Opavsku a Hlučínsku.

Červenec

7. července: Bývalé kino Elektra půjde do prodeje

Nelítostná ruka trhu vytáhla na výsluní multikina. Opuštěný prostor Elektry teď čeká na nového majitele.

12. července: Odešla výrazná postava, ochránce památek Leopold Plavec

Dominikánský klášter zůstane spojen se jménem architekta Leopolda Plavce, který zemřel ve věku jedenadevadesáti let. Na záchraně tohoto historického objektu, který měl v šedesátých letech minulého století už vystaven demoliční výměr, měl doslova lví podíl.

19. července: Opava chce být lepším městem

Spojení pětadvaceti největších měst v republice, které bylo dohodnuto před několika dny, má vést k jejich lepšímu rozvoji a vylepšení.

22. července: Druhý pokus pro ANO. Místní organizaci má spasit Pavel Juříček

Majitel „akciovky" Brano Pavel Juříček se angažuje při vzniku nové členské základny ANO.

24. července: OBRAZEM: Na lehátkách z Branky do Opavy

Prosluněný sobotní den přilákal desítky plavců na improvizovaných plavidlech k řece Moravici. Od dvou hodin startovali pod mostem v Brance u Opavy a cíl měli u Areálu zdraví v Kylešovicích.

27. července: Projekt Slezského dvora se pohnul kupředu. Ladí se smlouva

Město je před podpisem smlouvy s developerem Mint. Investor chce přebudovat starou tržnici.

28. července: Něco takového nepamatujeme, říkají starostové zatopených obcí

Někde středeční večerní deště nezpůsobily vážnější problémy a někde naopak mluví o stoleté vodě, jejíž následky nyní odstraňují.

29. července: Rozeberou si Slezanku opavští patrioti?

Co se Slezankou po odchodu Crestylu? Radní diskutují řadu variant.

31. července: V Opavě jsou aktuálně čtyři tisíce nových stromů

V současné době se v Opavě nachází zhruba dvacet tisíc stromů, jejich význam však není pouze estetický, ale i během horkých letních dní je znát jejich praktický význam pro život ve městě.

Srpen

3. srpna: Pozor ježci! Nová značka lidi baví, autora však může přijít draho

Nevšední značka na Hradecké ulici upozorňuje řidiče na velký výskyt ježků. Odbor dopravy pro ni však příliš pochopení nemá.

5. srpna: U Suchých Lazců byla nalezena mrtvola

Policie potvrdila informaci, že před několika dny bylo v lese nedaleko Suchých Lazců nalezeno mužské tělo, které nejevilo známky života.

15. srpna: Muže srazil vlak. Na místě zemřel

Na železniční trati mezi stanicemi Opava východ a Opava Komárov v pondělí ráno došlo k tragické události.

17. srpna: Stavba Prodloužené Rudné připomíná nekonečný příběh

Původně měla být dokončená spolu s „jedenáctkou" tak, aby umožnila plynulé navázání na dálnici. Řeč je o Prodloužené Rudné, a kdeže tehdejší sliby skončily! „Jedenáctka" je už dávno zprovozněná, ale dál řidiče čekají jen běžné silnice, nestavěné na tak frekventovaný dopravní ruch.

22. srpna: Festivalové Hrady bavily tisíce lidí. Vrcholem byli Kabáti

Z Veveří se kulturní festival Hrady CZ přesunul na dva dny do Hradce nad Moravicí. Návštěvníci si tak mohli užít dvoudenní hudební nálož.

24. srpna: Školní statek prodává zeleninu a ovoce v bedýnkách

Školní statek při Masarykově střední škole zemědělské v Opavě přišel v minulých dnech s novinkou. Zájemci si mohou objednat bedýnku se zeleninou a ovocem, vypěstovaným na školním statku.

28. srpna: Tradice piva v Opavě pokračuje v malých výrobnách

Už první písemný záznam o Opavě z roku 1224 zmiňuje městská práva vařit pivo. Dlouhá tradice výroby piva oficiálně skončila v roce 2005 zavřením pivovaru Zlatovar.

29. srpna: Na Hlučínském jezeře utonul muž

Během sobotního dopoledne vyrazil dvaapadesátiletý Ostravan na Hlučínské jezero. Informoval o tom svou rodinu a na Štěrkovnu se vydal na svém motocyklu. Zpátky se ovšem už nevrátil.

29. srpna: Podomácku vyrobené traktory změřily síly ve Větřkovicích

Devátý ročník klání podomácku vyrobených traktorů a fréz hostily o víkendu Větřkovice.

Září

1. září: Parkování bude možné zaplatit pomocí SMS

V Opavě se začne pravděpodobně již od října aplikovat další novinka v rámci parkovacích systémů. Hrazení placeného stání ve městě bude možné uskutečnit prostřednictvím textové zprávy.

4. září: Při požáru osobního automobilu zemřel člověk

V neděli, okolo půl druhé ráno, došlo na silnici mezi Rohovem a Sudicemi k dopravní nehodě, po které začalo havarované auto hořet.

8. září: Pozůstalí zavražděné poštovní úřednice ze Skřipova žalují poštu o deset milionů

Bezpečnostní opatření v pobočce skřipovské pošty údajně nebyla dostatečná. Obvodní soud pro Prahu 1, který se případem zabývá, verdikt ještě nevydal.

12. září: Osud Vinárny u Přemka je nejistý

Na nadcházejícím městském zastupitelstvu má být projednáváno ukončení smlouvy se současným provozovatelem Vinárny u Přemka Radimem Svačinou. Ten není údajně schopný plnit své závazky vůči městu.

13. září: Viadukt se definitivně rozloučil

Oba víkendové dny prožila část zaměstnanců firmy Strabag likvidací zbylé části kamenného viaduktu, vedoucího přes Olomouckou ulici zřejmě ještě z dob Rakouska-Uherska.

14. září: II. LIGA: Ostrava - Opava 3:0

Slezské derby ovládl Baník. Fotbalisté Ostravy jsou dál ve druhé lize neporaženi. Nic na tom nezměnilo ani očekávané Slezské derby, v němž před před rekordní návštěvou 12.111 diváků porazili ve Vítkovicích Slezský FC Opava 3:0. V duelu jim pomohlo vyloučení gólmana Viléma Fendricha v závěru první půle.

21. září: Opravy náměstí v Budišově budou rozsáhlé

Rekonstrukce Halaškova náměstí a náměstí Republiky je rozdělena do tří etap, začít by se mělo v příštím roce.

21. září: Pes zachránil svou paní při nočním požáru chatky

Dvě jednotky hasičů zasahovaly v noci na středu u požáru přízemní chatky na okraji Opavy.

26. září: Dvě děti a ženu srazilo auto na přechodu v ulici Vrchní

Nehoda se stala před budovou základní školy. Devatenáctiletý řidič osobního vozu Volkswagen Golf, který jel z Rolnické ulice na Ratibořskou, tam krátce po půl osmé ráno srazil na přechodu tři osoby – osmiletého chlapce, sedmiletou dívku a čtyřiačtyřicetiletou ženu.

30. září: Modernizace nemocnice pokračuje: nová magnetická rezonance

Magnetická rezonance umožní mimo jiné třeba rychlejší vyšetření pacientů, nabízí také detailnější zobrazení.

Říjen

1. října: V korytě řeky Opavy vznikly velké hromady balvanů

Mnozí Opavané si všimli, že v korytě řeky Opavy se nachází několik hromad velkých kusů kamene. V úseku od Kolofíkova nábřeží až po Městské sady se při stavebních pracích používají bagry s jeřáby.

1. října: Auto u Šilheřovic začalo po nárazu do stromu hořet. Řidič nehodu nepřežil

Z dosud nezjištěných příčin havaroval řidič osobního automobilu Škoda Felicia v noci z pátku na sobotu na silnici třetí třídy mezi Šilheřovicemi a Antošovicemi.

5. října: OBRAZEM: Univerzita otevřela novou knihovnu

V rámci středečního oficiálního zahájení akademického roku Slezské univerzity došlo v budově na Bezručově náměstí k otevření zrekonstruované budovy Fakulty veřejných politik a proběhla také první prohlídka nové centrální Univerzitní knihovny.

8. října: Na Opavsku zvítězilo ANO

Drtivým vítězstvím ANO skončily volby do krajských zastupitelstev na území opavského okresu. Zmíněné politické hnutí získalo celkem 25,15% hlasů a ovládlo všechna města na Opavsku.

8. října: Zemřel herec Tomáš Valík

Český herecký svět je chudší o jednu tvář. Ve věku pouhých 51 let zemřel Tomáš Valík.

10. října: Do Opavy se sjeli nejlepší tatéři z celé republiky

Kostel svatého Václava v centru Opavy se během pátku a soboty nesl v duchu tetování. Uskutečnil se zde totiž v pořadí už dvanáctý ročník Tattoo Session Silesia.

12. října: Představení nového bazénu vzbudilo emoce

Občané Opavy se mohli seznámit s návrhem nového městského bazénu. Zastupitelé města byli po zahajovací prezentaci zasypáni dotazy nespokojených účastníků debaty.

18. října: V centru Opavy se střílelo

Městská policie v Opavě informovala o tom, že se během minulé středy v centru města střílelo.

26. října: MOL CUP: Opava - Plzeň 4:2

Druholigová Opava vyřadila v osmifinále MOL Cupu úřadujícího mistra z Plzně. Slezané před téměř vyprodanými tribunami byli lepším týmem. Západočechům dokonce nasázeli čtyři branky.

27. října: V muzeu vzniká první preparát slona indického

Jestliže v průběhu příštího měsíce zavítáte do prostor Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě, budete moci sledovat práce na jednom velkém preparátu.

31. října: Galerie vedle nádraží. KUPE je nově otevřeno

Slezská metropole má nový multifunkční kulturní prostor. Před několika dny byla vernisáží otevřena galerie KUPE, která vznikla v útrobách bývalé vodárenské věže u východního nádraží v Opavě.

31. října: Cesta do Ostravy bude pro řidiče zážitkem. Část Komárova se uzavře

Celý měsíc bude neprůjezdný úsek od železničního přejezdu až po odbočku na jižní obchvat Opavy.

Listopad

3. listopadu: Prezidenta Zemana přivítalo několik protestujících lidí

Při své dvoudenní návštěvě Moravskoslezského kraje zavítal prezident také do Opavy. Zde se setkal se studenty Slezské univerzity. Na jeho příjezd čekalo i několik lidí s protestními transparenty.

3. listopadu: Sídlištěm v Kateřinkách otřásl výbuch. Dva muži vyráběli tinkturu z konopí

Panelovým domem v ulici Na Pastvisku, která se nachází na sídlišti v opavské části Kateřinky, ve čtvrtek po sedmé hodině večerní otřásl silný výbuch, jenž byl slyšitelný i v širokém okolí. Přestože původně měla být na vině plynová bomba, nakonec za vším patrně stály drogy.

7. listopadu: Dolnobenešovský Nezmar vyloven. Rybáři vytáhli okolo tisíce metráků ryb

Výlov největšího rybníka na Opavsku, dolnobenešovského Nezmara, je pro letošní rok už minulostí. Tradiční akce, na kterou se sjíždějí lidé z celého regionu, se uskutečnila během soboty a neděle.

8. listopadu: Vlak a nákladní vůz v sobě. U Rybníčků se opět bouralo

Obávaný železniční přejezd v odbočce na Otice-Rybníčky u hlavní silnice mezi Opavou a Hradcem nad Moravicí se v úterý ráno stal dějištěm další dopravní nehody. K té došlo zhruba okolo šesté hodiny.

9. listopadu: Krize na opavské radnici, koalici opět hrozí rozpad

Hustá atmosféra panuje momentálně na opavské radnici. Koalici hrozí rozpad, už druhý během tohoto volebního období.

11. listopadu: Na malou Emmičku se vybralo více než šestadvacet tisíc korun

Opavský a Hlučínský Deník během pátečního odpoledne a večera uspořádal v pořadí už druhý ročník Kabelkového veletrhu. Celkově se vybralo 26 590 korun.



12. listopadu: Ve školkách zjistili závažná pochybení

Vedení města ve čtvrtek informovalo o tom, že správní kontrola, která proběhla ve čtyřech opavských mateřských školách, odhalila závažná pochybení.

14. listopadu: Je libo cvrčky, sarančata, potemníky brazilské nebo štíry?

Víkendový Breda food festival v Obchodním centru Breda & Weinstein byl o různých světových kuchyních, chutích, ale také surovinách, které se pro přípravu jídla používají. Co takový hmyz? Zkusili byste?

18. listopadu: Budišovský autokemp je nejlepší malý kemp v Česku

Již podvanácté se letos uskutečnila anketa Kemp roku, ve které mohou lidé hlasovat pro svůj oblíbený kemp.

25. listopadu: Rekonstrukce Červeného zámku byla zahájena

Vše potřebné bylo vyřízeno a dlouho očekávaná rekonstrukce Červeného zámku v Hradci nad Moravicí mohla začít.

27. listopadu: Jak bude vypadat zimní stadion?

Rada města před nedávnem uzavřela smlouvu s firmou architekta Jiřího Horáka Arches. Ten má vypracovat architektonický návrh toho, jak by mohl zrekonstruovaný Zimní stadion v Opavě vypadat. K dispozici už jsou také vizualizace.

28. listopadu: Advent na zemědělce navštívilo přes deset tisíc lidí

Největší akce svého druhu na Opavsku opět přilákala zástupy lidí.

Prosinec

1. prosince: Jídlo zdarma. Opava má novou výdejnu

V Krnovské ulici v Opavě od září funguje výdejna potravin. Abyste je získali, je nutné mít lístek z úřadu práce nebo třeba odboru sociálních věcí. Nevztahuje se to však na veškeré zboží, které zde lze pořídit.

2. prosince: Koule se proměnila v baňku

Koule před Hláskou na Horním náměstí se v minulých dnech proměnila ve svítící vánoční baňku.

4. prosince: Breda: hřbitov velkých plánů

Svého času to byl chrám obchodu a největší obchodní dům v tehdejším Československu. Dnes upadá v zapomnění a Opavanům slušně řečeno vadí, že chátrá. Místo obdivu spíš budí rozpaky, soucit nebo rovnou zlost. Jaký je jeho další osud, co na něj říkají architekti a historici umění?

4. prosince: Julius a Marek Lévayovi: Romové za sebe musí přijmout zodpovědnost

Marek Lévay pracuje jako předseda sdružení Dživipen, jeho otec Julius pak funguje coby ředitel. Tato dvojice a také další členové zmíněné neziskové organizace se snaží pomáhat opavským Romům a dalším sociálně vyloučeným osobám.

9. prosince: Opomíjené ulice konečně projdou rekonstrukcí

Dlouho opomíjené ulice v Kylešovicích se na jaře konečně dočkají oprav. Rada města rozhodla o zadání zakázky na jejich opravu.

10. prosince: Vážná nehoda ve Vítkově: Dva zraněné muže museli z vozu vyprostit hasiči

Tři posádky zdravotnické záchranné služby a dvě jednotky hasičů zasahovaly v noci z pátku na sobotu u vážné dopravní nehody ve Vítkově. Osobní vůz zn. Peugeot skončil zaklíněný mezi vzrostlým stromem a kamennou zídkou.

13. prosince: V Kozmicích byla sražena dvanáctiletá dívka

Během pondělního rána v ulici Hlavní na území Kozmic došlo k dopravní nehodě, v níž figurovala nezletilá chodkyně.

14. prosince: Opavsko rozezněly koledy

Středeční večer hned v deseti městech a obcích na Opavsku patřil akci Deníku - Česko zpívá koledy.

21. prosince: Milan Kolář končí v hokejovém klubu

Ani ne rok vydržel ve funkci jednatele opavského hokejového klubu Milan Kolář. Má jeho konec politický podtext?

26. prosince: Vánoce na Opavsku? Žádné vážnější nehody ani zranění

Letošní svátky označují jako klidné hasiči, záchranáři i policisté. Standardní počet pacientů dorazil k ošetření do opavské nemocnice.

27. prosince: Otužilci se vydali vstříc mrazivým vodám opavského Stříbrného jezera

Sedmý ročník akce Opavský rampouch na Štědrý den opět přilákal k Sádráku stovky návštěvníků.

29. prosince: Odpůrci kasina v Hlučíně zablokovali dopravu

Kasino tu nechceme. Stop kasinu. To se ozývalo kromě jiného během středeční demonstrace na Mírovém náměstí v Hlučíně. Sešlo se tu okolo sedmdesáti občanů z Hlučína a okolí, kteří tak chtěli vyjádřit nespokojenost se souhlasem zastupitelů města se vznikem kasina v restauraci Stará celnice v Hlučíně.