Rok 2016 na Opavsku a Hlučínsku (1. část)

Vážení čtenáři, přinášíme vám krátký přehled zajímavých událostí, které se za poslední rok odehrály na Opavsku a Hlučínsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Do našeho přehledu jsme zahrnuli nejčtenější články z našeho webu od ledna do června.

Leden

1. ledna: Prvním miminkem roku 2016 ve Slezské nemocnici je Rozálie Frýčková

Ve Slezské nemocnici v Opavě se 1. ledna v 5.02 narodilo děvčátko jménem Rozálie Frýčková. Ta se stala prvním miminkem narozeným zde v novém roce.

1. ledna: Opavsko má za sebou vstup do Nového roku

Přelom starého a nového roku se na Opavsku vydařil. Nejen hasiči, ale i záchranáři měli sice napilno, ale závažnější problémy řešit nemuseli.

4. ledna: Do řeky sjel opilý, navíc v kradeném voze

Na Kolofíkově nábřeží v opavské části Kateřinky se v pondělí okolo půl páté odpoledne vytvořil hlouček lidí, jehož pozorovatelským cílem se stala Škoda Octavia v řece Opavě. S vozem tam najel třiatřicetiletý muž, jenž v podnapilosti nezvládl řízení a sjel až k vodě, přičemž předními koly vozidlo zůstalo stát na zamrzlé hladině.

6. ledna: Do Domu umění byly přivezeny repliky korunovačních klenotů

Expozice Magičtí Lucemburkové sice oficiálně začíná až 13. ledna, ale její dva hlavní exponáty byly do opavského Domu umění přivezeny už v úterý odpoledne. Jedná se o repliky Svatováclavské koruny a Svaté říše římské.

11. ledna: Od úterý se bude na Horním náměstí bruslit

Na měsíc bude k dispozici bruslařům kluziště na Horním náměstí.

15. ledna: Personální situace v divadle se vyjasňuje

Po odvolání ředitele Karla Drgáče opustil vlajkovou loď opavské kultury dobrovolně šéfdirigent Damiano Binetti. Novému vedení zbývalo legislativně dořešit situaci s Karlem Drgáčem a Zdeňkem Černínem.

19. ledna: Doping u Nikase byl potvrzen, Marek Stromský končí kariéru

Analýza vzorku B potvrdila, že vítězný kůň z Velké pardubické Nikas měl po říjnovém dostihu v těle zakázané alkaloidy, kofein a theobromin. Poprvé v historii tak bude vítěz Velké pardubické diskvalifikován a na první místo se posune Ribelino s žokejem Pavlem Kašným.

čtěte také: Za Nikase a Marka Stromského bojují lidé z celé země, v internetové petici

Marek Stromský nekončí, nakopla ho podpora syna Filipa a fanoušků

22. ledna: Zemřel Emanuel Křenek

Při pohledu na černou vlajku pokaždé zamrazí. Ta na budově Slezského divadla oznamuje kolemjdoucím zprávu, které se mnozí kulturně zaměření Opavané už nějakou dobu obávali: Ve středu město ztratilo významnou kulturní osobnost nadregionálního formátu.

27. ledna: Za bodnutí spolužačky, která jej odmítla, dostal mladík dvanáct let

Vynesením dvanáctiletého trestu uzavřel ve středu Krajský soud v Ostravě případ devatenáctiletého Libora Taschky, který kvůli neopětované lásce málem připravil o život svou spolužačku Alenu z opavské střední školy. Senát jej uznal vinným z pokusu o vraždu.

Čtěte také: Soud o pět let snížil trest mladíkovi, který pobodal spolužačku

27. ledna: V unimobuňce leželi dva mrtví muži

Dvě mužská těla nejevící známky života se nacházela v jedné z unimobuněk u hřiště Hliník na Staré silnici v Opavě. Přivolaný lékař po příjezdu v obou případech konstatoval smrt.

28. ledna: Krajský soud poslal Martina Balhara na sedmnáct let do vězení

Sedmnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou, tedy trest při polovině zákonné trestní sazby, si vyslechl Martin Balhar, jenž byl obžalován z vraždy poštovní úřednice na pobočce ve Skřipově.

29. ledna: Lidé vybírali nejvýraznější problémy. Co na to radní?

Čtrnáct podnětů seřadili v rámci Fóra zdravého města a následné anketě počátkem loňského října lidé z Opavy. Akce se zúčastnilo celkem 514 občanů s tím, že každý disponoval dvěma hlasy.

29. ledna: Při záchraně psa skončily v oldřišovském rybníku dvě dívky

Záchrana zlatého retrievra se pro dvanáctiletou a čtrnáctiletou dívku v pátek před polednem v Oldřišově změnila v boj o život. Potom, co pes skončil v ledové vodě, se mu po ledu na hladině místního rybníka vydaly na pomoc. Ten se však pod nimi prolomil.

Únor

4. února: Lidé ve městě zaregistrovali ve svém okolí menhiry

Menhiry začaly zdobit některá opavská zákoutí a stalo se tak nenápadně, že někteří lidé o jejich významu nemají informaci.

4. února: Ohlásila pavouka ve vchodu. Byl to jen trs trávy

Nevšední oznámení před nedávnem přijal dispečink opavské městské policie. Jedna z obyvatelek domu v ulici Mezi Trhy, která se nachází v centru Opavy, ohlásila nález velkého pavouka za vchodovými dveřmi, jenž měl nejspíš někomu utéct.

9. února: Marek Veselý vystoupil proti vedení fotbalového klubu

Nová opavská koalice přebírá moc a mění složení představenstev společností, kde má město podíl. Opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS) vystoupil proti současnému předsedovi představenstva fotbalového klubu Marku Hájkovi. Podle zastupitele je ve střetu zájmů.

12. února: V Tevě bylo evakuováno pětadevadesát zaměstnanců

Více než jeden milion korun. Takový byl odhad škody čtvrtečního požáru, k němuž došlo v areálu komárovské společnosti Teva. Způsobila ho exploze, která vznikla při míchání látek v technologické místnosti. Roztrženo bylo i potrubí.

15. února: V Chuchelné mělo dojít k vraždě

Během uplynulého pátku zasahovali policisté v jednom z bytů v Chuchelné. Nalezena zde byla mrtvá žena. Podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy čelí čtyřicetiletý muž.

18. února: Vzniká nové opavské ANO. Konkrétní jména se zatím tají

Krajský předseda ANO 2011 Josef Bělica potvrdil, že nová místní organizace hnutí by v Opavě mohla vzniknout ještě v únoru. O kandidátech na členství mluvit nechtěl, bude se ale pravděpodobně jednat o některé původní členy, které doplní nové tváře.

Čtěte více: Vedení ANO řeší opavskou organizaci

21. února: Ondřej Šebestík: Pokud bych nakopnul byť jednoho dalšího, má to smysl

Zhruba před třemi lety se devětadvacetiletý Ondřej Šebestík z Bohuslavic rozhodl změnit svůj život. Rafička váhy tehdy totiž ukazovala 155 kilogramů. Díky postupnému přetváření stravovacích návyků, cvičení a zdravému životnímu stylu je dnes téměř poloviční.

22. února: Stavbu obchvatu ohrožuje problém zvaný EIA

Dopravní stavby v Opavě jsou snad prokleté. Jen co byly zažehnány vážné komplikace s výstavbou „jedenáctky", objevil se u východní části severního obchvatu problém s EIA.

22. února: Ministr Martin Stropnický navštívil sídlo opavského pluku

Na velitelství 53. pluku průzkumu a elektronického boje nacházejícího se v Jaselské ulici v Opavě v pondělí dopoledne zavítal ministr obrany České republiky Martin Stropnický.

23. února: Lékaři dostali peněžité tresty. Proti rozhodnutí soudu se odvolali

Okresní soud v Opavě potrestal dvojici bývalých lékařů Slezské nemocnice pokutou ve výši 200 tisíc korun. V říjnu 2008 totiž zanedbali péči o rodičku Petru Hladkou z Kravař, která zemřela pár dní po porodu.

24. února: Za smrt v zahrádkářské kolonii soud uložil jedenáct let

Jedenáct let za ubití známého. Takový trest si ve středu u Krajského soudu v Ostravě vyslechla čtyřicetiletá Veronika Lišková.

28. února: V lomu Šifr se utopil další potápěč

V bývalém břidlicovém lomu Šifr ve Svobodných Heřmanicích se utopil další potápěč.

29. února: Za záchranu lidí při nehodě pendolina získala ocenění

Loni v létě pomáhala zachraňovat lidské životy při nehodě kamionu s pendolinem ve Studénce. Rektor Karlovy univerzity jí za její čin udělil Mimořádnou cenu.

Březen

3. března: Jánské Koupele mění majitele

Světlo na konci tunelu? Vypadá to, že ano. Kdysi vyhlášené Jánské Koupele mají nové majitele. Jedním z nich má být tenista Tomáš Berdych.

Čtěte také: Jánské Koupele zůstávají beze změny. Areál zatím chátrá dál

7. března: Sportovním králem Opavska se stal basketbalista Jakub Šiřina

Extrémního sportovce Tomáše Petrečka vystřídal na pomyslném trůnu určenému nejúspěšnějšímu sportovci za minulý rok rozehrávač BK Opava Jakub Šiřina. Nejlepším kolektivem se v této anketě stali opavští basketbalisté a zopakovali vítězství z loňska.

7. března: Nová bytová výstavba má vyrůst naproti Albertu

Místo ornice nové byty. Takovou představu má současné vedení opavské radnice ohledně pozemků naproti Albertu v Olomoucké ulici.

Čtěte také: Vzniknou na Olomoucké nové byty?

8. března: Našly se vzácné dobové artefakty z pravěku

Archeologům vloni přálo štěstí. Při průzkumech našli v Kravařích téměř neporušený hliněný pohár a kostěný terčík.

8. března: Soud uzavřel případ napadení v Háji ve Slezsku

Na Okresním soudu v Opavě se v úterý projednával případ napadení na svatební oslavě, které se loni v létě odehrálo nedaleko restauraci Na Hřišti v Háji ve Slezsku.

10. března: Prasklé potrubí zaplavilo sklepy dvou domů

Prasklá trubka vodovodu stála za havárií, ke které došlo ve čtvrtek odpoledne v Opavě. Voda zaplavila část sídliště v blízkosti ulic Purkyňovy a také Milady Horákové.

11. března: Firma Crestyl svůj záměr s vnitroblokem nevzdává

Developer vyčítá městu nečinnost, ale primátor s výtkami nesouhlasí. Podoba stavby za Slezankou je zatím jen v představě investora.

Čtěte také: V Crestylu se rozhodli. Developer chce údajně stavět

Petice proti výstavbě obchodního centra bude brzy uzavřena

Referendum o Crestylu nebude. Jednání pokračují

Crestyl mění postoj. Aktuální návrh opět zahrnuje Slezanku

Kdo by podpořil zrušení smlouvy s Crestylem?

Město a Crestyl řeší možný konec spolupráce

O Crestylu rozhodnou v září

20. března: Skvělý finiš! Jakub Holuša v Portlandu získal stříbro

Nádhernou tečku z pohledu české reprezentace udělal za Halovým mistrovstvím světa v americkém Portlandu odchovanec Sokola Opava Jakub Holuša. V posledním kole běhu na 1500 metrů se znovu blýskl finišem z říše snů a získal stříbrnou medaili.

29. března: Oprava viaduktu na Olomoucké ulici se blíží

Železniční viadukt na Olomoucké ulici už výškou ani šířkou dávno nevyhovuje. Letos se k radosti opavských chodců konečně dočká dlouho slibované a stále odkládané komplexní rekonstrukce.

Čtěte také: Průchod pod viaduktem bude uzavřený i pro chodce

Řidiči si zvykají na zavřený viadukt

31. března: Začíná výluka na trase Krnov - Opava

Spoje z Krnova do Opavy vyjedou ve čtvrtek naposledy a pak přijde velmi dlouhá výluka. Další vlaky tudy pojedou až v prosinci.

Čtěte také: Výluka na trati z Krnova do Opavy přinese MDPO milionové zisky

Duben

4. dubna: Opavská vinná stezka přilákala několik stovek návštěvníků

Osm různých stanovišť, více než sto druhů kvalitního vína a podle pořadatelů kolem tří stovek návštěvníků. Takový byl druhý ročník Opavské vinné stezky, která v průběhu pátečního večera proběhla především v centru Opavy.

14. dubna: Martin Konvička: Málokdo v téhle zemi má tak čisté svědomí jako já

Člověk, který na jednu stranu na sebe „napráší" oblibu v exotických prostitutkách, na druhou se staví do čela boje proti multikulturalismu. Rád mluví o svobodě a zároveň si přeje politicky kontrolovaná veřejnoprávní média.

18. dubna: Radní posvětili vznik projektu na nový bazén

Jednáním rady prošel návrh na zadání projektové dokumentace pro nový bazén. Má stát v Městských sadech a již existuje první vizualizace stavby. Náklady se mají pohybovat okolo tří set milionů, s evropskými penězi se však nedá počítat.

21. dubna: BASKETBALOVÉ PLAY-OFF: Pardubice - Opava 65:62, Opava končí

Opavští basketbalisté končí letošní sezonu ve čtvrtfinále.

23. dubna: Brána na Červeném zámku se opět začala spouštět

Pokud patříte k pravidelným návštěvníkům zámeckého skvostu v Hradci nad Moravicí, jistě jste si všimli, že se zde odnedávna během víkendů začala spouštět brána Červeného zámku při vstupu do areálu z náměstí Městečko.

25. dubna: Hlučín má nejlepšího mladého chemika v celém kraji

První chemické pokusy měl za sebou v době, kdy jeho vrstevníci ještě ani nevzali učebnici chemie do ruky. Dnes je ve svých patnácti letech nejlepším mladým chemikem v celém Moravskoslezském kraji.

Květen

2. května: U Hlásky hlídá Opavský páv

Začátek nového ročníku mezinárodního studentského filmového festivalu Opavský páv připomíná jedna proměna na Horním náměstí. Z tradiční „koule" se totiž nově stal páv.

6. května: Olbrichova cena už má svého vítěze. Uspěl kostel ve Vítkově

Z celkem sedmnácti došlých návrhů bylo nominováno třináct, které se ucházely o získání letošní Olbrichovy ceny za nejlepší rekonstrukci.

8. května: Ženy v Opavě se pokoušel znásilnit mladý Rumun

Násilníka, který v minulých dnech chtěl znásilnit dvojici žen, o víkendu zadrželi strážníci opavské městské policie.

11. května: Vstup do zámeckého areálu v Hradci nad Moravicí je nově zpoplatněn

Zpoplatnění vstupu do zámeckého areálu v Hradci nad Moravicí vzbudilo velkou diskuzi.

12. května: Slezské divadlo povede Ilja Racek mladší

Nový konkurz na ředitele Slezského divadla se odehrál v pondělí a komise v něm hledala hlavní postavu. Na její obsazení doporučila Ilju Racka ml. a radní její výběr na svém středečním jednání akceptovali.

13. května: Majitel Mariny se obrátil na ombudsmanku

Mnoho let trvající spor mezi majitelem restaurace Marina Petrem Šmachem a opavským magistrátem se dostal až k veřejné ochránkyni práv.

13. května: Jan Baránek ve Slezském FC pokračovat nebude

Mise trenéra Jana Baránka u fotbalistů Slezského FC Opava po této sezoně končí.

Čtěte také: Jan Baránek: Opava je a zůstane v mém srdci

17. května: Rondel v Kateřinkách má jen dočasnou funkci

Na křižovatce ulic Ratibořské, Fügnerovy a Vrchní přibyl kruhový objezd, který mnohé řidiče zřejmě překvapuje. Jde však jen o provizorní řešení objížďky v souvislosti s pracemi na železničním přejezdu v ulici Krnovské.

18. května: Muže zasypaného obilím zachránili zaměstnanci sýpky společně s hasiči

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči, kteří ve Velkých Heralticích zachraňovali společně se zaměstnanci sýpky čtyřiašedesátiletého muže zapadlého v obilí.

22. května: Archeologové našli pozůstatky hradu v Opavě

Překvapivý nález čekal na archeology Slezského zemského muzea. Našli totiž mohutné zdivo opavského hradu.

29. května: Žena zemřela po srážce s nákladním automobilem

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek ráno chvíli po půl deváté ranní v Ratibořské ulici. Po střetu s nákladním automobilem zůstala na místě ležet mrtvá žena.

30. května: Roman Skuhravý trenérem Slezského FC

Novým koučem Slezského FC Opava se stal Roman Skuhravý.

Červen

1. června: Silnicí v centru Hněvošic se prohnalo půl metru vody a bláta

Průtrž mračen způsobila v několika obcích spoušť. Nejvíce zasaženy byly Hněvošice, kde se silnicí valily voda a bahno.

3. června: Klavírista Lukáš Vondráček ovládl nejnáročnější soutěž světa

Rodák z Opavy Lukáš Vondráček v Bruselu před nedávnem opanoval Mezinárodní hudební soutěž královny Alžběty.

13. června: OBRAZEM: Opava má svou vlastní náplavku

S cílem oživit břehy řeky Opavy šli do budování náplavky organizátoři projektu Landscape.

20. června: Pavel Šuranský končí v čele městské policie

Po deseti měsících opouští vedoucí post Městské policie Opava Pavel Šuranský. Tento krok zastupitelům navrhl opavský primátor Radim Křupala (ČSSD).

26. června: Desetileté snahy byly úspěšné. V Kylešovicích opraví čtyři ulice

Ulice Mařákova, Staňkova, Holešova a Rybníky v Kylešovicích by na jaře příštího roku měly projít rozsáhlou rekonstrukcí.

29. června: Výstavba nového obchodního centra ovlivní řidiče z Hlučínska

Řidiči, kteří pravidelně jezdí směrem do Ostravy, mají obavy z plánované výstavby nového nákupního centra v Ostravě-Přívoze.

..druhý díl ročenky najdete na našem webu v neděli 1. ledna..