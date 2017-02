Aneta Tranová: Rasově mě uráželi jen jednou

/ROZHOVOR/ Aneta Tranová má českou matku a vietnamského otce. Sama se narodila v Česku. Momentálně dokončuje bakalářské studium oboru Lázeňství a turismus na Slezské univerzitě v Opavě.

V rámci své bakalářky v opavském Gastrocentru před nedávnem pořádala zážitkový kulinářský večer s názvem Příchuť Vietnamu. Prostřednictvím této akce mimo jiné chtěla poukázat na to, že pokrmy podávané v asijských fastfoodech nemají s původní vietnamskou kuchyní nic společného.

„Rozhodně to není originál. Vietnamci mají tendenci se velmi přizpůsobovat českému zákazníkovi," komentovala Aneta Tranová, se kterou jsme si mimo jiné povídali pouze o Vietnamcích a jejich životu v české společnosti.

Aneto, vyplatí se Vietnamcům stále jezdit za prací do Česka?

Je to přesně, jak říkáte, protože tam můžou dřít od nevidím do nevidím a stejně z toho moc peněz nemají, stačí jim to tak akorát na živobytí. Právě proto se říká, že Vietnamci jsou tak pracovití. Tady tak dřou, jelikož jsou na to zvyklí, je to jejich nátura.

Není to tedy mylná představa, že Vietnamec v restauraci tráví čas od rána do večera?

Vietnamci tak zkrátka žijí. Jsou naučeni z Vietnamu a tady dělají to samé. Stráví celý den v restauraci a pak jdou domů zase vařit. To samé večerky, prodejny s oblečením a podobně.

Vietnamci se snaží neustále doplňovat sortiment, aby měli lidem co nabídnout. Neznám Vietnamce, který by měl v sobotu nebo neděli zavřeno. Budou makat a pracovat, protože dělají sami na sebe. Většina z nich jsou živnostníci.

Například můj taťka chtěl pracovat v jedné továrně v Česku. Bohužel ho však nevzali, protože drží místa pro Čechy. Byl z toho špatný, jelikož tu práci uměl. To se opakovalo vícekrát, až se naštval a řekl si, že bude sám sobě šéfovat.

Nejprve jsme tak ve stánku prodávali různé jídlo, pak jsme prodávali i oblečení a teď máme obchod s potravinami.

Setkala jste se někdy s projevy rasové nenávisti?

Mám možná štěstí, že jako Vietnamka nevypadám. Hodně rysů mám po mamce, ale pokud se zadíváte, řeknete si: jo, nějaká exotika tam asi bude, ale na první pohled byste mě na Vietnamku netipli.

Měla jsem klidný život. Některé děti, které mají oba vietnamské rodiče nebo hlubší vietnamské rysy, to mají těžké. Lidé na ně nahlíží skrz prsty a setkávají se s rasistickými narážkami. Vietnamci přitom nikomu neubližují a ani nechtějí nikomu ublížit. Vědí, že v Česku jsou na návštěvě, že to není jejich země a snaží se chovat normálně.

Já se s narážkou na můj původ setkala pouze jednou. Jedné slečně jsem se asi moc nelíbila a řekla, abych táhla zpátky do Vietnamu. Řekla jsem, že jsem se tady narodila a proč bych tam měla jít.

Jste v tomto ohledu výjimkou potvrzující pravidlo?

Mám hodně vietnamských kamarádů v Česku, kteří nechodí moc ven a pokud ano, tak mezi své. Moc se nezačleňují. Mladým lidem se to však přesto daří lépe. Přece jenom chodí do školy, kde se nějak začlenit musí.

Můj bratr například vypadá hodně jako Vietnamec a setkal se se spoustou narážek. Snaží se proti tomu bránit, ale někdy je to těžké. Už se nám stalo, že se nás zastali i Romové. To mě velmi překvapilo.

Ti přitom v očích řady Čechů mají horší renomé než Vietnamci.

To je pravda, i když také v Česku jsou Vietnamci, kteří dělají ostudu. Hodně se to rozlišuje. Záleží, jestli jde o Vietnamce ze severního anebo jižního Vietnamu. Nátura se podle toho liší.

Samozřejmě je to o člověku, ale seveřani si moc nerozumí s jižany. I Vietnamci tady to okamžitě poznají. Jiný je dialekt, chování. Seveřani jsou takoví zarputilí, moc se nesmějí a celkově jsou drsní a upjatí. Oproti tomu jižané jsou veselí, na druhou stranu se však o nich říká, že jsou velcí byznysmeni.

Anetě Tranové je třiadvacet let a pochází z Bohumína. Momentálně dokončuje bakalářské studium oboru Lázeňství a turismus na Slezské univerzitě v Opavě. Matka je Češka, otec Vietnamec. Sama se narodila v České republice. Ve Vietnamu má babičku a během svého života se jí tuto zemi povedlo pětkrát navštívit.



Společně s rodiči v Bohumíně provozuje obchod s potravinami. Po dokončení studia by ráda vycestovala, aby získala nové zkušenosti. Upřednostňuje Kanadu, kde by chtěla pracovat v gastronomii. S



ama o sobě tvrdí, že je rodinným typem, takže se po zahraniční štaci hodlá vrátit domů, aby byla nablízku své rodině. Jednou by si chtěla otevřít kavárnu nebo malé bistro, kde by podávala vietnamskou kávu a další pochutiny. A to nejlépe v jejím rodném Bohumíně.