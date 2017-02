Ivo Mludek: Každá doba má něco jiného do sebe

/ROZHOVOR/ Před pětadvaceti lety byl jednou z hlavních tváří Regionu, nyní figuruje jako předseda Rady Charity Opava.

Ivo Mludek (vlevo) s trenérem opavských basketbalistů Petrem Czudkem.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Ivo Mludek před nedávnem nechyběl v opavské víceúčelové hale, kam pomohl přivést klienty sociálních dílen Radost, která letos slaví pětadvacáté výročí. Handicapovaní si tak mohli zatrénovat s basketbalisty prvního týmu a spolupráce tímto nekončí.

Při nadcházejícím domácím utkání s Pardubicemi by se tělesně postižení měli podílet na pořadatelské službě a pomáhat například s trháním lístků.

„V rámci akce Jsme tady s vámi se snažíme klienty vytáhnout co nejvíce do společnosti. Napadlo mě zavolat Petru Czudkovi (trenér BK Opava - pozn. red.) s tím, že by se klienti mohli přijít podívat na nějaký zápas a třeba pomoci s drobnými činnostmi. On se této myšlenky okamžitě chytil," popisoval zrod spolupráce s basketbalovým klubem Ivo Mludek.

S ním jsme si nepovídali pouze o handicapovaných, ale například i o tom, jaká byla novinařina před čtvrtstoletím.

Jak je vlastně důležité handicapované zařazovat do akcí, kde si mohou zasportovat a setkat se známými osobnostmi, jako tomu bylo v případě tréninku s opavskými basketbalisty?

Více než sportovní to je pro ně společenská záležitost. To je mimochodem i jeden z cílů Radosti vytahovat je zpátky do společnosti, normálního života, snažit se společnosti ukázat, že předsudky, které má, jsou liché.

Naši klienti jsou lidé s různými handicapy, na druhou stranu v nějaké omezené míře jsou schopni fungovat, mají radosti se ze stejných věcí jako my a tak podobně. Takové zapojování je důležité nejenom pro ně, ale i pro společnost. Tato akce byla skvělým příkladem toho, že to skutečně jde.

Má tedy společnost tendence nahlížet na handicapované skrz prsty?

Těžko generalizovat, ale část společnosti skutečně ano. Není to z nějaké zlé vůle, ale kvůli tomu, že se s těmito lidmi nemá kde potkat. Je to z důvodů nedostatečných informací a zkušeností.

Podle toho, co jsem měl možnost zažít, takoví lidé tyto pocity při kontaktu s handicapovanými okamžitě ztrácí. Právě proto je důležité, aby podobných akcí bylo co nejvíce. Obohacující to je pro obě strany.

V minulosti jste byl šéfredaktorem Regionu. (nyní úterní příloha Opavského a Hlučínského Deníku - pozn. editora) Kudy vedla cesta do Rady Charity Opava?

Poté, co jsem přestal s klasickou žurnalistikou ve smyslu, že bych se jí živil, v omezené míře píšu pořád dál, využil jsem krátký čas, který jsem měl na rozmyšlení. Uvažoval jsem, co budu dělat. Vzal jsem nabídku pár známých z oblasti sociálních služeb, kteří chtěli, abych jim pomohl s propagací, vyřešil nějaký mediální obraz a tak podobně. To mě do sebe celkem vtáhlo.

Prvně jsem se tomu věnoval jeden až dva dny v týdnu, pak tři, pak více… Potom jsem začal spolupracovat s opavskou charitou, danou problematiku jsem vystudoval.

To, co jsem si říkal, že budu dělat na malou chvíli jako koníček, mě nakonec vtáhlo do sebe. Spolu s učením a psaním ta pomoc organizacím, které pracují v oblasti sociální práce, především pak opavské charitě, tvoří asi největší část toho, co dělám.

Naplňuje vás současná profese více než novinařina?

Těžko říci. Novinařina byla bezvadná. Tohle mě naplňuje také. Když o tom přemýšlím, říkám si, že v širším vymezení je to totéž, ale používají se k tomu jiné prostředky.

Když jsem novinařinu dělal, tak jsem novinářskou službu vnímal jako kultivování veřejného prostoru skrze informace, které mají sloužit k tomu, ať je společnost informovanější, vzdělanější, funguje v demokratických systémech lépe. Tomu by média měla pomoci.

Když se starám o propagaci nebo různé PR aktivity pro organizace působící v sociálních službách, tak se skrze média snažím o totéž. Pro mě osobně mají tyto věci společný jmenovatel. Současná práce mě tak naplňuje podobně jako žurnalistika.

Čas letí a od prvního vydání Regionu uplynulo už více než pětadvacet let. Jak se novinařina za tu dobu vlastně změnila?

Proces je už určitě úplně jiný. Tehdy jsme nepracovali se sociálními sítěmi, nebyl internet, pracovalo se s analogovými fotografiemi. To znamená, že fotografie se musela vyvolat a zavézt do tiskárny. Bylo to velice náročné a zdlouhavé.

Například když jsem chtěl dělat nějaký investigativní materiál a snažil se zjistit, jaké je vlastnické pozadí nějaké firmy, musel jsem jet do Ostravy, vystát si třeba dvouhodinovou frontu na rejstříku, tam zaplatit padesátikorunový kolek a vyjela mi vlastnická struktura.

Vyšel jsem pak ven a zjistil, že mezi vlastníky je další „eseróčko". Musel jsem se tak znovu postavit do fronty, protože kdybych chtěl předběhnout, davy lidí by na mě začaly okamžitě syčet. Takové informace je dnes novinář schopen zjistit během pár minut dvěma kliknutími.

Na druhou stranu se určitě najdou i pozitiva…

Tehdy jsme byli nuceni více běhat po terénu, nemohli jsme se spolehnout na zprostředkované informace z internetu, museli jsme si je osahat a jít se na ně podívat, doptávat se lidí… Bylo to možná náročnější, ale přispívalo to k větší autenticitě materiálů. Každá ta doba má něco do sebe.