Jiří Týn: Když má člověk vůli, tak si cestu najde

/ROZHOVOR/ Vánoční svátky jsou mimo jiné ve znamení jídla a s tím souvisí i nárůst váhy. Trenér a majitel Bavaria Fitness Jiří Týn tradičně čeká větší pošet klientů, podle jeho slov ne všichni vydrží.

Jiří TýnFoto: DENÍK / František Géla

Začátek nového roku je ve znamení předsevzetí. Řada lidí řeší svou figuru. „Nejsem zastáncem diet. Všechno je o vůli. Člověk by si měl uvědomit, že cvičí pro sebe, pro svůj dobrý pocit," říká trenér Jiří Týn.

„Ne všichni vydrží. Klasickým příkladem jsou, jak já jím říkám rychlokvašky, které vydrží dva týdny, maximálně měsíc," dodává úspěšný trenér. Více na téma hubnutí se rozpovídal v následujícím rozhovoru.

Máme konec roku, lidí blázní, dávají si různá předsevzetí. Jedno z těch nečastějších se týká hubnutí. Není asi žádnou novinkou, že vždy po Novém roce máte nárůst klientů…

Máme naše, jak říkám odchovance, kteří chodí během roku pravidelně. Do druhé skupiny řadím rychlokvašky. To jsou lidé, které mají předsevzetí, že začátkem roku chtějí se svou postavou něco udělat. Zprvu jsou nadšení, to jim ale vydrží tak dva týdny, maximálně měsíc, a pak to zabalí.

Není to tak jednoduché, cvičení je během na dlouhou trať. Za měsíc nedáte dolů dvacet kilo. Uvedu příklad, přijde k nám čtyřicetiletá paní, která do sebe celý život pere páté přes deváté a chci být za tři měsíce modelkou, což je nemyslitelné. Samozřejmě že všechno jde, ale je to o vůli. Vždycky říkám, tam, kde je vůle, tam je cesta.

Chodí k vám po Novém roce třeba více žen?

Neřekl bych. Je to spíše půl na půl.

A co věková skupina. Chodí spíše mladší, nebo starší?

Řekl bych, že chodí spíše střední generace. I když v poslední době k nám začalo chodit více mladších holek, což je dobře.

Čím si to vysvětlujete?

(usměje se) Asi, že u nás cvičí šikovní kluci.

Mohou ale dorazit také klienti, kteří mají problémy se studem, bojí se obléknout do sportovního, s tím, že se necítí. Máte tady k tomuto nějakou radu?

To je těžké. Jsou lidi, kteří trpí komplexem. Přijdou do neznámého prostředí, u nás je to dáno i tím, že máme velký sál. Mohu ale všechny uklidnit, u nás je to o rodinném prostředí. Nikdo se na nikoho nedívá skrz prsty. Naopak lidé si vycházejí navzájem vstříc. U nás každý zapadne.

Co byste poradil velkým stydlínům?

Rada je jedna. Neváhat a začít cvičit, nebát se zapojit do procesu. Každý tak začínal. Nikdo nepřišel jako vysportovaný borec. Každý má handicap, co se týká svalové nerovnosti a dis balance. Vše se dá vyřešit.

První krok je nejhorší, když ho zvládnete, máte vyhráno. Chodí k nám lidi, kteří cvičí pro zdraví, a to je pro mě nejdůležitější.

Mít dobrou postavu není ale jen otázka cvičení, důležitá je také strava a životní styl…

Je těžké spojovat cvičení ve fitu s hospodskou stravou nebo holdováním alkoholu. Jsem proto, aby každý, kdo chodí cvičit, to vnímal, že to dělá pro své zdraví. Klidně si může v pátek zajít na diskotéku a dát si nějaké to pivko.

Jste pro, aby člověk měl během týdne, jak se říká, hříšný den?

Ano, souhlasím, jeden negativní den může mít. Mít v hlavě to nesmím, to „nesmím", mít to oškatulkováno. To je pro lidi, kteří se připravují na závody a chtějí jít na stupně vítězů.

Co se týká normální populace, tak tady nejsem pro až tak striktní pravidla, obzvlášť teď v době svátků. Je třeba si zkusit i ty dobrotky, ať už to jsou svařák nebo punč na trzích.

Když se člověk upne na pravidla, zdravé jídelníčky, stává se zajatcem, nebo ne?

Pokud tělo potřebuje třeba cukr, řekne si o něj. Je otázka, v jakém množství si to dovolíte. Je období dovolených, člověk chce ukázat postavu v plavkách, tak se předtím více hlídá, je na sebe přísnější, ale během roku se pořád škrtit, nebo tak, to ne. Tělo by se šidit nemělo.

Když člověk hubne, kolik kilo je ideálních dát dolů za měsíc?

Řeknu to takhle. Za týden je půl kila, kilo ideální.

Abychom tohoto úspěchu docílili, musíme cvičit a mít i upravený jídelníček?

To je přísné, řekl bych. Jídelníčky máme různé, ale to už je náročné. Je to pro ty, kteří mají pevnou vůli. Nesnáším slovo dieta.

Vy osobně se držíte o svátcích?

Určitě ne. Nepřejídám se. Jsou chvilky, kdy si dám věci, co mám rád.

A bramborový sálat máte s majonézou?

Ne, manželka dělá salát s jogurtem. Ale třeba dcera dělá s majonézou, a když k ní dojdu na návštěvu, nemám problém si ho dát. Ale když někde přijdu na návštěvu a dají mi ke kávě buchtu nebo koláč, řeknu ne. Tyhle pochutiny mi moc nechutnájí. Avšak zákusky rád mám.

Je největším peklem pro lidé, kteří hubnou, alkohol?

Alkohol? Obsahuje cukr, který je dost nebezpečný, při větším množství ničí i trochu játra. Ale pokud je to s mírou, v rámci nějakého přípitku, proč ne.

Co byste vzkázal lidem do roku 2017?

Chtěl bych poděkovat věrným příznivcům Bavaria Fitness. Do nového roku jim přeje hodně zdraví a pohody a hlavně úsměv na tváří. Ten je základem. Opomenout nesmím v tomhle přání ani svou skvělou rodinu. Díky ní se cítím v pohodě.