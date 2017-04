Lenka Rychtářová: Co je nejzajímavější? Těžko jmenovat jeden exponát

/ROZHOVOR/ Historickou výstavní budovu Slezského zemského muzea v Opavě minulý týden poctila významná návštěva. Zavítal sem totiž lichtenštejnský kníže Hans Adam II., který zahájil výstavu o svém předkovi Janu II.

Lenka Rychtářová (uprostřed)Foto: SZM/Marcela Feretová

Ten byl jednou z nejdůležitějších osobností opavského muzea vůbec. Spolupracoval s ním zhruba pětačtyřicet let mezi roky 1884 až 1929. Nepodporoval však pouze muzeum ve slezské metropoli, obohatil také sbírky ve Vídni, Brně nebo Olomouci.

„To opavské ale pro něj bylo srdeční záležitostí. Věnoval mu pět set děl. V rámci naší výstavy jsme je rozčlenili do tří celků," popisovala Lenka Rychtářová, autorka expozice s názvem Jan II. kníže z Lichtenštejna.

Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea, která potrvá až do letošního srpna. Část věnovaných exponátů ovšem nepřežila druhou světovou válku.

Na výstavě je toho k vidění opravdu hodně. Kdybyste měla jmenovat něco nejzajímavějšího, co by to bylo?

To je velice častá otázka. Když jsme výstavu připravovali, kolegové se nás často ptali, co mají více prezentovat na veřejnosti, co nám přijde nejunikátnější. Nejde to ovšem jednoznačně říct. Když si výstavu projdete, setkáte se s exponáty z porcelánu, keramiky, benátského skla, italskými renesančními reliéfy a truhlami, obrazy…

Co předmět, to unikát. Není možné vyjmenovat pouze jeden z nich.

Současný lichtenštejnský kníže je považován za velkého znalce umění. Podílel se třeba i on sám na vzniku výstavy?

Kníže Hans Adam II. byl pouze hostem, za výstavu opravdu vděčíme především jeho předchůdci Janu II.

Stála by dnes vůbec bez přispění Jana II. Historická výstavní budova muzea?

Nejspíš ne, protože předtím zde stával lichtenštejnský zámek. Ten byl přibližně v roce 1890 zbořen a kníže tento pozemek věnoval právě pro stavbu umělecko-průmyslového muzea a dokonce věnoval i značný finanční obnos.

Budovu ovšem poznamenalo válečné bombardování.

Na konci druhé světové války spadla letecká puma a budova byla zničena. Následně, asi o čtrnáct dní později, zde vypukl také požár. Všechna díla, která se nepodařila evakuovat dostatečně brzy, bohužel zanikla.

Nápad uspořádat takovou výstavu vznikl při poslední opavské návštěvě Hanse Adama II. před dvěma lety. Jak dlouho vůbec trvaly přípravy této nejnovější expozice?

Prakticky před rokem se začal připravovat katalog, který lichtenštejnský kníže pokřtil při slavnostním zahájení. Během jeho přípravy nám vykrystalizovala podoba výstavy. Pro samotný katalog musela být většina předmětů zakonzervována, vyčištěna, nafocena a nějakým způsobem i vědecky zpracována.

Potom samotná instalace probíhala přibližně od ledna. Největší akce ale samozřejmě byla v březnu.