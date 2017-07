Lýdie Galočíková: Sbírání panenek je populární

/ROZHOVOR/ Kromě Slezského zemského muzea se v Opavě a jejím okolí nachází také mnoho menších a méně známých muzeí amatérských sběratelů. V nich jsou k vidění exponáty, které mají často stejně velkou historickou hodnotu jako některé sbírky v muzeu běžném.

Lýdie Galočíková ve svém muzeu.Foto: DENÍK / David Beinhauer

Jedno z těchto minimuzeí provozuje přímo v Opavě Lýdie Galočíková. To její je zaměřeno hlavně na starožitné a novodobé panenky.

Jak jste se dostala ke sbírání panenek?

Přes internet. Byla jsem dlouhodobě nemocná a doma jsem se nudila. Náhodou jsem pak jednou narazila na facebooku na sběratelské skupiny. Ty jsem si začala prohlížet a velmi se mi to zalíbilo.

Do té doby jsem ani netušila, že existuje tak velká komunita sběratelů a hlavně že existuje tolik různých druhů panenek. Paradoxně jsem jako malá panenky vůbec nesbírala.

Proč právě panenky?

Snad osud. Když jsem poprvé objevila internetové stránky, kde bylo k vidění tolik různých druhů panenek, tak se mi to okamžitě zalíbilo. Pak už se z toho stal koníček, kterému věnuji takřka veškerý svůj volný čas.

Kdy se zrodila myšlenka zpřístupnit vaši sbírku veřejnosti?

Časem, jak se má sbírka rozrůstala, tak bylo třeba vyřešit otázku, kam s ní. Podařilo se mi zajistit prostor, kde jsem mohla panenky přestěhovat. Došlo mi, že by se na tuto sbírku určitě chtěli podívat také ostatní lidé, tak jsem se rozhodla, že ji ráda ukážu všem, kteří o to budou mít zájem.

Muzeum není tvořeno jen panenkami, mám zde i mnoho věcí z období první republiky. Momentálně dělám prohlídky vždy po předchozí domluvě.

Jaké jsou na vaši sbírku ohlasy?

Můžu říct, že když sem přijdou malé děti se svými prarodiči, tak je velmi zajímavé sledovat, jak to berou obě generace odlišně. Babičky většinou vzpomínají na své mládi, poznávají panenky, které měly, když byly malé. Pro děti je to pak většinou něco zcela nového, co se jim velmi líbí.

A samozřejmě jsou nejvíce nadšeny z těch kusů, které si mohou sami vzít do rukou. Je to pro ně jiný svět. Lidem to dává v naší uspěchané době jistý klid.

Máte zde zajímavé exempláře, kterých si ceníte nejvíce?

Ta nejcennější je pro mě moje úplně první panenka. Jedná se o kloubovou dřevěnou panenku s porcelánovou hlavou. Z těch novodobých je to pak panenka značky Reborn. Ta se snaží co nejvěrohodněji napodobit skutečné lidské dítě, a to jak svými mírami, tak váhou.

Za zmínku však určitě stojí také brože z období první republiky nebo má nejstarší, stoletá panenka.

V jakých cenových relacích se panenky pohybují a jak probíhá jejich nákup?

Některé exempláře sahají až k desítkám tisíc korun. Několik takových tady mám, ale sbírám teprve krátkou dobu, takže úplně ty nejdražší kusy zde ještě nemám. Samozřejmě je to také často otázka financí. Ty nejcennější panenky se prodávají i za stovky tisíc korun.

Člověk musí při jejich pořizování o panenkách něco vědět. V současné době se běžně stává, že je kupujícímu doručen plagiát. S prodávajícím se o ceně také většinou smlouvá. Celkově je to dosti složitá záležitost, obzvláště u exemplářů, které si nemůže člověk osobně prohlédnout.

Jak se tedy pozná pravost?

Je to často velká loterie, obzvláště když si nemůže člověk prohlédnout panenku osobně. Stane se, že kupujícímu přijde falsum nebo něco zcela jiného. S prodejcem se vždy musím domluvit na tom, aby panenku nafotil, ať se mohu podívat alespoň zběžně na její stav.

To obnáší nafocení panenky v šatech a bez šatů. Musí být zachycena značka výrobku a prosvícená hlava panenky. Není to jednoduchá záležitost a je třeba, aby o tom kupující něco věděl, ať nenaletí.

Lýdie Galočíková se narodila v roce 1974 v Prostějově. Střední školu absolvovala ve Zlíně a následně se přestěhovala do Opavy. V současné době pracuje jako mistrová ve svařovně. Svůj volný čas věnuje svému největšímu životnímu koníčku, kterým je sbírání panenek.