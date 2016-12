Quido MC: Myslím, že bych národu prospěl

/ROZHOVOR/ Intoš pop. Tak pojmenoval svůj hudební styl bývalý student Slezské univerzity v Opavě Quido Černý, který vystupuje pod uměleckým jménem Quido MC. Učí češtinu, dějepis a mediální výchovu.

Quido MC. To je umělecké jméno Quida Černého, který patří k prvním studentům Slezské univerzity v Opavě a nedávno zde vystoupil na koncertě.Foto: Natalie Maeda

Hudbu skládá pomocí svého laptopu a sekvenceru, a v poslední době začal také více vystupovat. Je také tvůrcem pořadu Fanoušek, kde často až satiricky reaguje například na prezidenta republiky. Začátkem prosince zavítal i do Opavy.

Studoval jste Slezskou univerzitu v Opavě.

Začal jsem studovat v roce 1990 a byl jsem v tom úplně prvním ročníku. Bylo nás tu asi čtyřicet studentů. Studoval jsem češtinu a dějepis, ale studium jsem pak dokončil až v Praze. Pět let jsem pak učil v Kopřivnici a pak jsem odešel do Prahy, kde učím už patnáctým rokem.

Jak vypadaly vaše hudební začátky?

Během studií jsem si vydělal na první syntezátor. Nemám sice hudební vzdělání, ale vždycky jsem hudbu slyšel a zjistil jsem, že je možné ji dělat pomocí sekvenceru a počítače. Bylo to v divokých devadesátých letech, kdy jsme obsadili studentský klub na Dolním náměstí v Opavě.

Založil jsem formaci Modrooké děti a měli jsme všehovšudy čtyři koncerty. Jeden z nich dokonce zvučil Dušan Neuwert, dnes známý jako producent a člen skupiny Tata Bojs.

Proč intoš pop?

Usoudil jsem, že ať bych dělal jakýkoliv žánr, tak by se mi v něm patrně nepodařilo být nejlepší. Tak jsem se rozhodl, že založím žánr nový. Písničky skládám, aby byly melodické. Sem tam se mi povede rockovější píseň.

Jak vznikl pořad Fanoušek, ve kterém reagujete na pana prezidenta?

Fanoušek nejsem já, je to vymyšlená postava. Fanoušek je pro mě takový Švejk, ale ne tak hodný. Není jasné, jestli je fanatický přívrženec pana prezidenta, nebo není, ale zároveň z toho všeho má hlavně srandu. Pak jsem začal dělat Fanouška pro Svobodné fórum a později magazín o youtuberech pro Reflex.

Do dnešního dne jsem udělal padesát tři dílů Fanouška. Jeden z jeho problémů je ta osamělost vzniku. Točím si ho sám doma a vlastně až reakcí lidí to můžu korigovat. Proto se snažím víc hrát a vystupovat. Živé publikum ničím nenahradíš a tam můžeš vychytat určité věci, jak jsou naladěni a na kterou písničku reagují.

Co vaše kandidatura na prezidenta?

Reagoval jsem tím na Michala Horáčka. Usoudil jsem, že vlak se rozjíždí a že je třeba do něj naskočit. Vysvětlil jsem ve svém videu, proč na funkci mám. Učitel je zvyklý pracovat s hormonálně nestabilními jedinci. A to je v politice podobné.

Jako učitel jsem flexibilní a nedávno jsem třeba suploval fyziku a vsadím se, že vůbec nikdo nepoznal, že nevím, o čem mluvím. Nikdo mě také nemůže podezřívat z nějakého střetu zájmů v podobě vlastnictví nějakých firem, žádný majetek totiž nemám. Myslím, že bych národu velmi prospěl.

Co bylo impulzem ke vzniku vašeho hitu Ruský šváb?

Dostal jsem tehdy hrozný vztek na to, že pan prezident odjel za ruské peníze na Rhodos. Ráno jsem to viděl ve zprávách a večer byla píseň hotová. Pak si jí všiml Jan Rejžek a dokonce ji prohlásil za píseň roku.

Jak berou vaši tvorbu děti ve škole?

Snažím se to oddělovat. Proto ve své tvorbě nepoužívám své občanské jméno. Uvádím přezdívku Quido Černý, pro hudbu Quido MC v pořadech o prezidentovi jsem Fanoušek Quido. Snažím se svou tvorbu od své práce učitele oddělovat a netahat to do školy.

Rodiče to akceptují, protože vidí, že tím děti nezatěžuji. I když několikrát jsem je do svých písní zapojil, natočili jsme například klip k písni Zeměmy nebo Cesta je dlouhá.

