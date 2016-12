Tomáš Petreček tentokrát Štědrý večer v divočině nestráví

V minulých letech bylo zvykem, že extrémní sportovec z Opavy Tomáš Petreček na Štědrý večer vyjel s přítelkyní do Jeseníků a společně jej strávili pod širákem. Letos dojde na malou změnu.

V minulých letech bylo zvykem, že extrémní sportovec z Opavy Tomáš Petreček na Štědrý večer vyjel s přítelkyní do Jeseníků a společně jej strávili pod širákem. Letos dojde na malou změnu.Foto: archiv sportovce

Základ Štědrého dne v podání Tomáše Petrečka a jeho partnerky Terezy Krumpholzové, tedy vánoční běh z Melče do Opavy, se nemění. Po návratu do slezské metropole se ovšem cestovat směr Jeseníky nebude.

„Tentokrát jsme to vymysleli trochu jinak. Do hor jsem vždy vyrážel i proto, abychom se vyhnuli tradičnímu vánočnímu shonu, který nesnáším. Dlouho jsem však Vánoce nestrávil s rodiči v Opavě. Právě proto letos uděláme výjimku, zůstaneme ve městě a budeme s nimi," komentoval pravidelný účastník náročných závodů Adventure Race.

Dopolední vánoční běh ovšem stoprocentně nevynechá: „Je to zavedená tradice. Na Štědrý den se okolo osmé hodiny ranní sejdeme na autobusové zastávce na Hradecké a pak společně vyrazíme do Melče. Potom uběhneme zhruba tři kilometry, načež proběhne oficiální zahájení.

Vždy jsou nachystány koláčky, dojde na přípitek a pokračuje se na Hradec. Odtamtud pak dále do Opavy. Nejde o výkon, ale o to, že se člověk setká s lidmi, které třeba delší dobu neviděl, a popovídá si s nimi."

SILVESTR BUDE V HORÁCH

Jestliže Štědrý večer Tomáše Petrečka a jeho drahé polovičky se v horách neuskuteční, silvestr už ano. Dvojice má namířeno do Tater.

„Nejsem žádný slavící typ, takže silvestr a Nový rok strávíme ve sportovním duchu. Budeme na chatě v Tatrách a bereme s sebou skialpy. Budeme se pohybovat ve vyšších polohách, kde pro tento typ lyžování panují ideální podmínky," uvedl dále Opavan, jenž je civilním povoláním profesionální hasič.

Není to tak dávno, co se vrátil ze soustředění ve Španělsku. „Jednalo se o takové lezecko-běžecké soustředění. Byli jsme nedaleko Barcelony. V lokalitě, ve které jsme se nacházeli, je celá řada vyhlášených lezeckých oblastí. Kvalitně jsme potrénovali. Celkově se to velmi povedlo," dodal.

Ještě před cestou na Pyrenejský poloostrov stihl odcestovat až do daleké Číny. V extrémním tříetapovém závodu dvojic si nevedl vůbec špatně: „Nakonec z toho bylo páté místo, což se dá považovat za úspěch. V Číně se vždycky musíme popasovat s velkým vedrem, tentokrát se to ale dalo a nebylo to nic strašného."

PLÁNY PRO PŘÍŠTÍ ROK UŽ STŘÁDÁ

Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a nastává tak ideální čas, aby se mohlo začít s plánováním toho příštího. Určitou představu především o závodech Adventure Race má Tomáš Petreček už nyní.

„Jsou tam nějaké světové poháry. Jeden z nich dokonce proběhne v Africe. Kromě toho absolvuju nějaké podniky v Číně. Zajímavé bude také mistrovství světa, které proběhne v USA," mínil extrémní sportovec z Opavy, jenž se toho letošního nakonec neúčastnil.

V létě se totiž musel vyrovnávat s exotickou Q-horečkou. Na podzim se necítil ve stoprocentní formě a místo v týmu raději přenechal někomu jinému. Světový šampionát ovšem není to jediné, co kvůli nemoci musel oželet. Odvolat musel také svou účast na asijské expedici, a sice při prvovýstupu na osmitisícovku Gasherbrum I.

V roce 2017 by to mohl napravit. „Ohledně expedice momentálně ještě není jasno. Mára Holeček se z letošní výpravy na Gasherbrum I vrátil s omrzlinami a v současnosti není dostatečně fit na to, aby byl schopen říct, zda pojede, či nikoliv. Zatím o tom rozhodnuto není, takže uvidíme," uzavřel.