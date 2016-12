Vladimír Chovanec: Ve Slavkově naštěstí nemám rozbroje

/ROZHOVOR/ Vládne Slavkovu nepřetržitě od roku 1976. Zažil již desatery komunální volby. A proto nás zajímalo srovnání, jak se taková obec řídila v minulosti a jak dnes.

Vladimír Chovanec působí ve funkci starosty Slavkova již čtyřicet let.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Jaké to je být nejdéle sloužícím starostou v České republice?

Já to nevnímám, že jsem nejdéle sloužící starosta. Jenom se trošku zlobím, když o sobě slyším, že jsem nejstarší starosta. To určitě ne.

Jinak to beru jako povolání, jako své poslání. Jsem stavař a samozřejmě mám a měl jsem představu, jakým směrem by se měla obec ubírat. Nejde samozřejmě vyhovět vždycky všem. Snažím se i s celým kolektivem, který za těch čtyřicet let čítá několik desítek lidí, tu linii držet.

Jak jste se dostal do čela obce?

Když jsem v roce 1976 přebíral obec, bylo to víceméně dílem náhody, protože zemřel můj předchůdce pan Gorčica a já jsem už kandidoval, tehdy jako mladý svazák. V té době byla složitá situace v tom, že se okolní obce slučovaly do Opavy a Slavkov byl také v zorném poli.

Když jsem nastoupil, podařilo se tomu zabránit a naše obec zůstala nadále samostatná. Slavkov měl v té době okolo 1250 obyvatel.

Dnes to vypadá jak?

V prosinci jsme překročili počet 2000 obyvatel. Jsme možná jedna z mála obcí v okolí, kde každoročně zaznamenáváme nárůst obyvatelstva. Na druhé straně nesměřujeme obec k tomu, aby se rozrůstala velkým tempem, protože kromě plusů jako, jsou výnosy z daní, to přináší i minusy v podobě nutnosti budování inženýrských sítí a zajištění technické vybavenosti.

Slavkov udržuje tradici, v rámci které se setkávají zástupci obcí se stejným názvem. Jakou má historii?

Letos proběhl 9. ročník. V České republice je pět Slavkovů, na Slovensku také a jeden je v Polsku. Zástupci obcí se setkávají každý rok. Ten minulý osmý ročník proběhl u nás.

Co bylo nejtěžší za těch čtyřicet let?

Myslím si, že v minulé i v této době je nejsložitější zajistit peníze na realizaci akcí. Možná před revolucí to bylo o něco jednodušší. Kdo projevil zájem a schopnost.

V současnosti se mi jeví systém dotací jako příliš složitý, náročný a ubíjející. Někdy jako starostové vůbec zvažujeme, zda dotaci vzít, protože je s tím tolik papírování a následných kontrol, že někdy je lepší menší akce udělat z vlastních peněz, samozřejmě pokud jsou k dispozici.

Jsem spíš pro zvýšení přínosu obcím z rozpočtového určení daní a akce minimálně do pěti miliónů korun dělat ze svého. A v obcích funguje kontrola ze strany zastupitelstva, takže bychom neměli problém s tím, jak je účelně proinvestovat.

Jak se změnilo úřadování starosty za tu dobu?

Nejkrásnější doba byla po revoluci. Řeklo se, že všechno, co bylo, bylo špatně. V období od roku 1990 možná až do 1995 byla administrativa velice jednoduchá.

V současné době úřednický šiml opět narůstá a papírů přibývají haldy. Život byl klidnější, protože třeba nebyly mobilní telefony. Momentálně je člověk dostupný ve dne v noci a nemá někdy ani čas se zastavit a popovídat si s lidmi. Názory lidí je totiž třeba poslouchat.

Nejen díky internetu je určitě větší informovanost než dříve, ale kdysi to bylo všechno ve větším klidu.

Co od nového roku očekáváte?

V osobním životě si přeji už jen, aby mi zdraví přálo. Těším se ze čtyř vnuků a to je to, co mě zajímá. Podpora manželky a rodiny v mé funkci je důležitá, bez ní by to prostě nešlo.

Za obec bych si přál a nechci, aby to vyznělo formálně, abychom se ve Slavkově nedočkali toho, co například v těchto dnech slyšíme o tragedii v Berlíně. Pokud bude klid a vzájemné pochopení v obci, jsme schopni pokračovat v rozvoji dál.

Naštěstí nemáme v zastupitelstvu rozbroje, ačkoliv máme v obci několik politických stran. Člověk zatím nemusel na zastupitelstvu čekat, že první bod jednání bude návrh na odvolání starosty. Za těch čtyřicet let mě těší stálá velká důvěra lidí a zavazuje mě k tomu tlačit to ještě chvilku dál.

Vladimír Chovanec se narodil se v roce 1950. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Opavě. Ve svých 26 letech byl poprvé zvolen do čela Slavkova, tehdy jako předseda Místního národního výboru. V komunálních volbách dosud uspěl desetkrát. Starostou Slavkova je nepřetržitě 40 let.

Milan Freiberg