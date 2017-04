Vojtěch Wertich: Naše obytná avia se už s námi domů nevrátí

/ROZHOVOR/ Přibližně dva a půl měsíce už cestuje skupina dobrodruhů z Opavska napříč Jižní Amerikou. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby si jako dopravní prostředek nezvolili obytnou avií, zvanou Amálka.

Vojtěch WertichFoto: DENÍK / Veronika Bernardová

Jejich cesta začala v Uruguayi, podívali se také do Chile, Bolívie či Peru. Tam byli nuceni absolvovat svou druhou nucenou zastávku, a to kvůli ničivým povodním, které tuto zemi v minulých dnech zasáhly. Naší redakci se podařilo spojit s jedním ze členů výpravy, a sice Vojtěchem Wertichem z Neplachovic.

Vojto, několik dní jste museli strávit v Peru. Nebyla to přitom vaše první neplánovaná zastávka. Ta proběhla již dříve v Patagonii, kde jste měli problémy s motorem. Součástku vám tehdy museli přivézt až z Česka.

Ano, to je pravda. V Patagonni jsme strávili deset dní. Naštěstí proběhla oprava dobře, motor si sedl a my jsme mohli vyrazit dále.

Kam jste pokračovali po zprovoznění Amálky?

Mířili jsme dále do Chile, kterým jsme spíše projeli a moc nezastavovali. Podnikali jsme kratší jednodenní výlety. Když jsme projížděli pouští Atacama, velmi jsme pocítili rozdíl mezi mlžnými pralesy zelené Patagonie a zdejší pouští. A všudypřítomným neskutečným suchem.

Jak jste to zvládali?

Avia dostala hodně zabrat. Často docházelo k přehřívání motoru a také jsme my i Amálka pokořili náš výškový rekord. Když jsme mířili z Chile do Bolívie, projížděli jsme hraničním městečkem San Pedro de Atacama, které se nachází v nadmořské výšce asi 2500 m n. m. Samotná hranice je ještě skoro o dva tisíce metrů výše.

A přesto, že je motor avie poháněn speciálním turbem, ve výškách nastaly problémy.

Hranici do Bolívie jste pak úspěšně překročili?

V San Pedru de Atacama proběhla celní prohlídka, kdy nás jakoby propustili ze země. Ale na to, abyste se dostali do Bolívie máte jen jeden den. Pokud to nestihnete, bez milosti vás pošlou zpátky. Přestože byla hranice vzdálena jen třicet kilometrů, překonat ten zmíněný výškový rozdíl bylo něco, nezdá se to.

Výprava už poznala několik jihoamerických zemí. Povězte tedy, jaká byla Bolívie?

Jednoduše úchvatná a ohromující, po všech stránkách. Třeba v první části země, aby člověk téměř pohledal asfaltové cesty. Nejvíc nám však učarovala zdejší příroda. Bolívie byla skutečně asi to nejkrásnější, co jsme kdy v životě viděli.

V tuto chvíli se již expedice dostala do Ekvádoru. Vraťme se ale ještě zpět k Peru. Zde jste totiž ochutnali jídlo – zvíře, které má spousta lidí v Česku jako domácího mazlíčka. Které to bylo?

Jednalo se o morče. Já vždy na cestách rád ochutnávám to, co se v té dané zemi jí, ačkoli můj středoevropský žaludek mi za to občas neděkuje (smích). Člověk musí nechat doma předsudky. V Peru se jí morčata, tak ochutnám morče.

Ke kterému jídlu u nás byste jej přirovnal?

Chutnalo jako něco mezi králíkem a tužším kuřetem.

Z Ekvádoru budete pokračovat do Kolumbie, kde vaše pouť skončí.

Ano, je to tak. Zpátky domů odcestuje většina z nás koncem dubna. To se však netýká avie, kterou zde odstavíme. Jsme v kontaktu s místními krajany, Amálka nejspíše zůstane na jejich farmě. A kdybychom se výhledově někdy v budoucnu chtěli podívat třeba do Střední Ameriky nebo do Států, možná ji ještě využijeme.

Vojtěch Wertich se narodil 11. února 1988, pochází z Neplachovic. Expedice do Jižní Ameriky není zdaleka první, kterou s avií absolvuje. Postupně mohl objevovat krásy tří kontinentů. Jmenujme například výpravu po Skandinávii, Pobaltí či Balkánském poloostrově. V Africe navštívil Maroko a západní Saharu, v Asii pak Rusko a Mongolsko.