Zuzana Pavelková: Dědeček vložil do betlému svou duši

Zhruba stoletý betlém již několik let vystavují manželé Pavelkovi ve svém domě ve Slavkově. Každou neděli během adventního času u jejich domu místní i přespolní mohou zazvonit a prohlédnout si jej.

Betlém pomáhala Zuzaně Pavelkové letos stavět i dcerka.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Opravdu má betlém sto let?

Jak je betlém starý, už nikdo v naší rodině neví, věděl to děda Karel Šafránek, ale už mi to nestihl říct, postihla ho mozková mrtvička. Byl s ním doslova srostlý. Slíbila jsem mu, že ho budu vystavovat.

Když se tak stalo na první adventní neděli v roce 2013 a já jsme mu to chtěla jít po prvním otevíracím dnu říct, v domově důchodců mi oznámili, že zemřel. Myslím, že nechal v betlému kus své duše.

Kdo ho vytvořil?

Betlém vyrobil prastrýc František, původním povoláním švec. Používal různý materiál: bedničky od zeleniny, mech a vše vyřezával lupénkovou pilkou bez použití dláta. Zvláštností je, že součástí betléma je Tajmahal, lidově pojatý s modrou střechou.

Centrální palác je jediný prostorový. Připomíná mi Ištařinu bránu z Babylonu.

Proč ty neobvyklé stavby?

Prastrýc neměl děti a prý dost cestoval, proto ten Tajmahal a Ištařina brána. Betlém údajně vznikl v Opavě v Polní ulici, pak se prastrýc musel vystěhovat z pohraničí do Slavkova, do ulice V Trní, kde bydlel u prababičky Šafránkové.

Prakticky odešel jen s ševcovským nářadím a tímto betlémem.

Co se s betlémem dělo potom?

Děda Šafránek ho po smrti Františka každý rok vystavoval. Potom se odstěhoval do Štáblovic a betlém zůstal v Oticích, později se i ten dostal do Štáblovic. Tam ležel schovaný v bednách. Celkově tak mohl ležet čtyřicet let. Až odešel děda do důchodu, pustil se do jeho rekonstrukce.

Betlém byl prakticky rozsypaný, všechno musel lepit znovu, vyřezávat látky, zlatit. Díky betlému se začal věnovat řezbářství a sám pak vyráběl menší betlémy.

Přidal dědeček nějaké prvky nebo stavby?

Děda ke konci celé město podtrhnul hradbami. Na Tádž Mahalu například vysoustružil minarety. V roce 2012 ho nemoc upoutala na vozík a už mi přesné informace k betlému nemohl poskytnout. Další rok už strávil dědeček v domově důchodců ve Slavkově, tak jsme se rozhodli betlém převézt a vystavit tady.

Slíbila jsem mu, že bude přístupný během adventních nedělí.

Pokračujete nějak ve vylepšování betléma?

Sama jsem do betléma přidala jezírko ze zrcátka a ohniště. Jinak se asi nic dalšího do betléma nevejde. Je tu dvacet domů, čtyřicet lidských a padesát zvířecích figurek. Zajímavé je, že tu jsou jen tři postavy žen. Letos mi se stavěním betléma poprvé pomáhala čtyřletá dcera Tonička.

Zuzana Pavelková se narodila v roce 1983 ve Vítkově. Studovala Střední uměleckou školu v Ostravě, obor keramika. Keramikou a zvláště čajovou se zabývá i ve svém volném čase. S manželem také holdují kvalitnímu čaji. Momentálně pracuje ve společnosti Witzenmann.

Milan Freiberg