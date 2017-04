Rozloučili jsme se - 14. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

28. března

Josef Volný - Opava (83 let)

31. března

Zdeněk Lysák - Opava (78 let)

Jindřiška Hendrychová - Opava (80 let)

1. dubna

MVDr. Vladimír Tichý - Opava (87 let)

3. dubna

František Klapetek - Opava-Karlovec (89 let)

4. dubna

Edda Vaňková - Opava (76 let)

Hedvika Juchelková - Kravaře, rodačka z Velkých Hoštic (97 let)

Alžběta Jarkulišová - Chuchelná (78 let)

5. dubna

Miroslav Balla - Opava (81 let)

Dalibor Werner - Opava (60 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.