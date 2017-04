Rozloučili jsme se - 16. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

13. dubna

JOSEF TEUER z Velkých Hoštic (98 let)

MARIE PLAŠTIAKOVÁ z Rohova (73 let)

JIŘÍ BITOMSKÝ z Kravař (63 let )

GERTRUDA HERUDKOVÁ ze Štěpánkovic (90 let)

15. dubna

ERICH GOLLA z Dolního Benešova (77 let)

JIŘÍ HUBIČKA z Dolního Benešova (44 let)

ALENA TOMÁŠOVÁ z Opavy (79 let)

ALŽBĚTA FABIÁNOVÁ z Oldřišova (67 let)

16. dubna

FRANTIŠEK KLÍMEK z Mikolajic (84 let)

KARLHEINZ PHILIPP z Opavy (74 let)

EUDOKIE TKAČÍKOVÁ z Raduně (89 let)

18. dubna

STANISLAV PALIČKA z Opavy-Kateřinek (63 let)

FRANTIŠEK KOŘISTKA z Brumovic (83 let)

EVA ONDŘEJKOVÁ (78 let)

VILMA CHUDÍKOVÁ z Opavy (87 let)

20. dubna

LUBOMÍR VOSTAL z Opavy (78 let)

*Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.