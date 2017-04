Rozloučili jsme se - 17. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

20. dubna

Horymír Šíma - Opava (75 let)

Miroslav Kožaný - Opava (87 let)

Jana Matušková - Opava (81 let)

Ladislav Laifert - Opava (83 let)

21. dubna

Rudolf Lebeda - Bratříkovice (65 let)

Erich Mikolajský - Opava-Vávrovice (58 let)

22. dubna

Alena Klementová - Žimrovice (83 let)

Drahomír Machel - Opava-Kateřinky (67 let)

Ing. Helena Kučová - Opava (67 let)

23. dubna

Alžběta Baranová - Kravaře (88 let)

Jiří Vykydal - Raduň (90 let)

26. dubna

Alena Fajkusová - Benkovice (90 let)

27. dubna

Stanislav Fajka - Hradec nad Moravicí (72 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.