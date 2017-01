Rozloučili jsme se - 1. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

20. prosince

František Salga - Budišovice (61 let)

28. prosince

Eva Malurková - Opava (76 let)

Blanka Neznánszká, roz. Halbrštatová - Osoblaha (71 let)

29. prosince

MUDr. Hedvika Soldátová - Opava (102 let)

Jiří Stanovský - Mokré Lazce (86 let)

30. prosince

Ing. Radovan Parolek - Opava-Kateřinky (69 let)

Jiří Dedek - Lhota (74 let)

Jaroslav Dostál - Opava (83 let)

31. prosince

Zdeňka Kubesová - Opava (76 let)

1. ledna

Jaromír Mareth - Opava (61 let)

Jarmila Pachovičová - Opava-Kateřinky (70 let)

Hana Heyduková - Opava (56 let)

Jiřina Mičková - Suché Lazce (60 let)

2. ledna

Gerhard Mitrenga - Hať (76 let)

Edeltrauda Gebková, roz. Slaná - Kravaře-Kouty, bytem Kravaře (84 let)

Eduard Pavelek - Dolní Životice (76 let)

Marie Salzmannová - Opava (85 let)

3. ledna

Jarmila Janků (91 let)

Rastislav Gajdošík - Opava (82 let)

4. ledna

Josef Wrana - Kravaře (91 let)

Lubomír Mezihorák - Bohdanovice (58 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.