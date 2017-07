Rozloučili jsme se - 26. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

21. června

Jan Klučar - Malé Hoštice (62 let)

Jindřich Valeček - Opava (78 let)

22. června

Vlasta Surá - Hradec nad Moravicí (71 let)

Martin Augustin - Opava (25 let)

23. června

Margareta Václavíková, roz. Hudeczková - Kravaře-Kouty, bytem Klokočov (77 let)

24. června

Eliška Fussová - Malé Hoštice (85 let)

25. června

Eva Herberová - Opava-Kateřinky (77 let)

26. června

Daniela Pokorová - Opava-Kylešovice (51 let)

27. června

Lubomír Kuzník - Opava-Kateřinky (67 let)

Ing. Egbert Raida - Opava-Kateřinky (76 let)

Reinhard Tietz - Malé Hoštice (76 let)

28. června

Marie Latoňová - Oldřišov (68 let)

Pavla Witassková, roz. Peterková - Kravaře, bytem Kobeřice (44 let)

Jiřina Jachanová - Opava-Kateřinky (91 let)

Marie Peikerová - Stěbořice (78 let)

Ferdinand Holoubek - Mokré Lazce (87 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.