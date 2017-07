Rozloučili jsme se - 27. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

26. června

Jana Potůčková, roz. Urbančíková - Mladecko (74 let)

29. června

Marie Rongeová - Opava (93 let)

Milan Dostál - Opava-Kateřinky (78 let)

Vlastimír Jedlička - Opava (65 let)

Jiří Urbaník - Opava (65 let)

30. června

Marie Pientková - Opava (89 let)

1. července

František Kaštovský - Opava (87 let)

Marie Paulerová - Žimrovice (69 let)

2. července

Ing. Helmut Kudlík - Opava (76 let)

Zdeněk Michalík - Bolatice (63 let)

Pavla Beinhauerová - Branka u Opavy (82 let)

3. července

Marie Býmová - Pustá Polom (76 let)

