Rozloučili jsme se - 36. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

30. srpna

Jiří Markus - Hlubočec (55 let)

Marie Levaková - Velké Heraltice (78 let)

31. srpna

Anna Kleinová - Hrabyně (94 let)

Jana Nováková - Opava (72 let)

1. září

Edeltraud Andělová, roz. Kašná - Sudice (86 let)

Josefa Burdová, roz. Kramářová - Bolatice (83 let)

3. září

Michal Špičák - Opava-Kateřinky (51 let)

Pavel Benna - Velké Hoštice (48 let)

4. září

Ludmila Svobodová, roz. Šrůtková - Opava (89 let)

5. září

Václav Hendrych - Chvalíkovice (83 let)

Josef Doleček - Skřipov (76 let)

Miloslav Prokeš - Opava-Kylešovice (86 let)

Ludmila Majnušová - Opava (82 let)

6. září

Šárka Grodová - Opava (60 let)

Jaroslav Felix - Opava-Kylešovice (73 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.