Rozloučili jsme se - 37. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

31. srpna

Zdenka Škrobánková - Březová (85 let)

7. září

Edeltrauda Stoschková - Velké Hoštice (86 let)

Maxmilián Obrusník - Chuchelná (74 let)

8. září

Jan Holuša - Vršovice (49 let)

Václav Konečný - Opava (81 let)

Anděla Říčná - Opava-Kylešovice (95 let)

Růžena Sommerová, učitelka v.v. - Hradec nad Moravicí (87 let)

9. září

Adéla Gronkowiczová - Neplachovice (86 let)

Božena Beková - Chlebičov (75 let)

Marie Benová, roz. Malchárková - Kobeřice (78 let)

10. září

Karol Cibulka - Opava-Kateřinky (75 let)

11. září

Anna Olbortová - Velké Heraltice (88 let)

Anna Čuříková, roz. Honová - Kravaře, bytem Opava (55 let)

Karel Kalus - Sosnová (78 let)

12. září

Josef Pašek - Bolatice (68 let)

Drahomíra Zuchnová - Opava-Kateřinky (55 let)

13. září

Jana Kutschkerová - Opava (74 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.