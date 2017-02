Rozloučili jsme se - 4. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

19. ledna

František Hečko - Pustá Polom (66 let)

Antonín Labounek - Hradec nad Moravicí (65 let)

Karel Josefus - Kobeřice (70 let)

20. ledna

Margareta Rützová - Opava (84 let)

Ervín Baier - Opava (77 let)

Ervín Harazim - Štěpánkovice (80 let)

František Herber - Holasovice-Loděnice (88 let)

21. ledna

Arnoštka Holleschová - Chlebičov (74 let)

22. ledna

Františka Tesaříková (78 let)

Jarmila Juchelková - Suché Lazce (84 let)

Ludmila Bergerová - Stěbořice (68 let)

23. ledna

Ludmila Jasoňková - Otice (66 let)

Edeltrauda Obrusníková - Štěpánkovice (76 let)

Blandina Dehmannová - Chlebičov (83 let)

24. ledna

Milan Krčmář (67 let)

Leo Stříbný - Kobeřice (87 let)

Libuše Mrůzková, roz. Hlaváčová - Opava (75 let)

25. ledna

Ervín Balarin - Slavkov (87 let)

Jaroslav Votava - Opava (80 let)

Marie Riedlová - Pustá Polom (76 let)

Václav Krusberský - Štěpánkovice (82 let)

Mgr. Miloslava Šrámková - Opava (75 let)

26. ledna

Anna Ochvatová - Hradec nad Moravicí (77 let)

