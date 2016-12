Rozloučili jsme se - 50. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

8. prosince

Bohuslava Říčná - Slavkov (85 let)

9. prosince

Jaromír Krejčí - Opava (61 let)

Marie Hulvová - Opava (73 let)

Jiří Ryba - Velké Hoštice (59 let)

10. prosince

Jaroslav Majnuš - Opava (85 let)

Edeltrauda Prasková - Strahovice (76 let)

11. prosince

Josef Sýkora - Háj ve Slezsku-Smolkov (87 let)

Stanislava Kukolová - Opava (47 let)

Anna Horváthová - Jakartovice (64 let)

Magdalena Valachová - Oldřišov (67 let)

Eva Lukášová - Neplachovice (73 let)

12. prosince

Jiřina Kukolová - Opava (91 let)

Ludmila Šafránková - Štáblovice (91 let)

Adéla Hartošová - Bolatice-Borová (85 let)

13. prosince

Bruno Theuer - Dolní Benešov (86 let)

Rudolf Grygarčík - Opava (83 let)

14. prosince

Martin Selník - Opava (44 let)

15. prosince

Irma Adamčíková (77 let)

