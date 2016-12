Rozloučili jsme se - 51. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

8. prosince

Erika Binčíková (76 let)

14. prosince

Ing. Karel Valík, MBA - Pardubice (53 let)

Eliška Režnarová - Opava (93 let)

15. prosince

Marie Kolovratová - Hradec nad Moravicí (87 let)

František Ausficer - Opava (87 let)

16. prosince

Reihold Hřivňacký - Chlebičov (90 let)

Zdenka Mazurová - Opava (88 let)

Berta Ondřejová - Opava (92 let)

Ludmila Holubová - Opava (89 let)

17. prosince

Anna Kubánková - Raduň (84 let)

Růžena Nagyová - Opava (83 let)

Werner Josef Stuchlík - Opava (71 let)

Alois Klein - Štemplovec (86 let)

Jiří Jašek - Moravice (62 let)

18. prosince

Marie Špalková - Lhotka u Litultovic (86 let)

Josef Kocur - Bohuslavice (78 let)

Anna Kahánková - Ostrava-Poruba (90 let)

Milan Mikulecký - Opava (87 let)

Marie Klapetková - Mikolajice (80 let)

19. prosince

Petr Lampa - Háj ve Slezsku-Smolkov (74 let)

20. prosince

Rudolf Stodulka - Žimrovic (68 let)

Marie Luzarová - Budišovice (89 let)

Ervín Kolečkář - Opava-Kateřinky (88 let)

