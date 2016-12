Rozloučili jsme se - 52. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

22. prosince

Ludmila Gallová - Opava (94 let)

Ing. Adolf Kořený - Kajlovec (77 let)

23. prosince

Karel Kurka - Štěpánkovice (72 let)

MUDr. Josef Talůžek - Malé Hoštice (59 let)

Boris Adamec - Opava-Jaktař (72 let)

24. prosince

Emil Krysta - Velké Hoštice (73 let)

25. prosince

Jaromír Neděla - Opava (78 let)

Drahomír Mlčák - Opava-Kateřinky (83 let)

26. prosince

Eduard Hanslík - Opava-Kylešovice (74 let)

Antonín Stříbný - Hněvošice (68 let)

27. prosince

Heinz Bahr (77 let)

Monika Vochová - Opava (40 let)

Irma Svatoňová - Opava (84 let)

28. prosince

Josef Miczko - Kravaře-Kouty (75 let)

29. prosince

Eduard Škrobánek - Pustá Polom (95 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.