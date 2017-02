Rozloučili jsme se - 5. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

26. ledna

Zdenka Lorenzová - Nový Jičín (70 let)

Josef Konečný - Stěbořice (71 let)

28. ledna

Jan Čermín - Litultovice (66 let)

Josef Grim - Opava-Kateřinky (82 let)

Břetislav Dudek - Opava (69 let)

29. ledna

Marie Hendrychová - Chvalíkovice (83 let)

Felicitas Šafarčíková - Malé Hoštice (76 let)

30. ledna

Adolf Žídek - Oldřišov (75 let)

31. ledna

Ludmila Bittnerová - Opava-Jaktař (95 let)

Božena Felkelová - Opava-Kylešovice (82 let)

1. února

Alois Raida - Dolní Životice (74 let)

Anton Tantoš - Hradec nad Moravicí (82 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.