Simona Bierhausová: Na obviněních není jediná věta pravdivá

/ROZHOVOR/ Jsou nabídky k rozhovoru, které se neodmítají. Zvláště, když to je v tak mediálně sledovaném případě bývalé náměstkyně primátora a ředitelky Mateřské školy Dětský svět Simony Bierhausové. Přinášíme exkluzivní rozhovor, ve kterém popisuje, jak svou kauzu vnímá ze svého pohledu. Ve věci svého odvolání se obrátila na soud a podala také stížnost na nestandardní způsoby kontroly v mateřské škole. Věří, že jí soud dá za pravdu.

Kauza na Simonu Bierhausovou dolehla tak, že je dlouhodobě na nemocenské. Foto: Deník/Milan Freiberg

Na jedné straně bývalá ředitelka, která, když by se ukázalo, že byla odvolána neprávem, se nemá kam vrátit, protože rozdělením Mateřské školy Dětský svět zaniklo její místo. Na straně druhé vedení města, které po dodatečné kontrole rozšířilo trestní oznámení na bývalou ředitelku.

Simona Bierhausová podle svých slov zatím ještě policií kontaktována nebyla. Nicméně nezahálí a pracuje na svém očištění. Již v polovině prosince podala žalobu na radu města Opavy, která ji odvolala.

Za odvoláním stály výsledky první veřejnosprávní kontroly v Dětském světě, která proběhla v druhé polovině loňského roku.

Podle renomované advokátky, kterou si Simona Bierhausová najala, jde o čítankový případ, kdy pochybilo město. Byla odvolána ještě před vypršením zákonné lhůty k vyjádření k závěrům první kontroly. „Odvolána jsem byla 9. listopadu, tedy v polovině stanovené doby, před mým vyjádřením, a tedy v rozporu se zákonem," uvedla Simona Bierhausová.

Výhrady má také ke způsobu kontroly, která objevila údajné nesrovnalosti v hospodářských a finančních záležitostech chodu školy. Odměny ve výši 6 tisíc korun určené jejímu manželovi kontrola označila jako nadstandardní. „Když někdo spravoval čtyři školy, měl pochopitelně větší příplatek než například vedoucí učitelka, která spravovala jen jednu školu," argumentuje Bierhausová.

O svém případu informovala také ministryni školství Kateřinu Valachovou, která ji žádala o to, aby ji o výsledcích svého sporu informovala.

Podala také stížnost na vedoucího odboru kontroly Václava Seidlera. „V mateřské škole si dělal, co chtěl. S ohledem na jeho chování jsem podala stížnost pro jeho podjatost," dodala Simona Bierhausová. Nyní je tedy míč na straně její advokátky a také soudu.

Odvolaná ředitelka pro Deník:

Myslíte si, že vaše odvolání bylo politicky motivováno?

Podle mě to byly cílené kroky. Do dnešního dne nevím nic jiného než to, co je v novinách. Zatím jsem nebyla oslovena policií, abych podala vysvětlení. Na mých obviněních není věta pravdivá. Nic špatného jsem nikdy neudělala. Také jsem přesvědčena, že rozdělení Mateřské školy Dětský svět je účelové. Vypadá to, že se vedení města připravovalo na to, abych se, pokud bych soud vyhrála, neměla kam vrátit. Mé pracovní místo po rozdělení zanikne.

V prosinci loňského roku jste údajně podala žalobu na město za vaše odvolání?

Podala jsem kvalifikované sdělení o osobní zodpovědnosti členům rady města, kteří mne odvolali z funkce ředitelky Mateřské školy Dětský svět. Pokud bych vyhrála soud, peníze nebudou požadovány po daňových poplatnících, ale po členech rady města. Poté jsem podala žalobu. Doufám, že pro mne rozhodnutí soudu bez nařízeného jednání dopadne dobře. Pokud ne, teprve potom budu žádat soudní líčení, kde budou předloženy všechny podklady a argumenty, které mám.

Zastavme se u průběhu a výsledků dvou kontrol v mateřské škole. Kontrola probíhala ve druhé polovině loňského roku.

Veřejnosprávní kontrola proběhla v MŠ Dětský svět od 20. července do 30. září a provádělo ji devět osob v čele s vedoucím odboru kontroly Václavem Seidlerem. Poté po předání protokolu jsem měla za zákona 15 dní na to, abych se vyjádřila a vysvětlila případné sporné body. Lhůta pro vyjádření byla do 18. listopadu. Odvolána jsem byla 9. listopadu, tedy v polovině stanovené doby, před mým vyjádřením, a tedy v rozporu se zákonem.

Podle kontroly jste zaměstnávala svého manžela jako školníka.

Jako technického pracovníka a pochybení nevidím. Na člověka, kterého samotného pustíte do objektu a mezi děti, se musíte spolehnout. Manžela jsem zaměstnávala stále ve stejném režimu od roku 2008, věděli o tom všichni předchozí primátoři a nenašli žádný problém. Dokonce i kontrola inspektorátu práce neshledala nic špatného. Manžel si fakturoval některé služby jako OSVČ proto, že to byla nejjednodušší forma spolupráce v rámci nákladů na cesťáky, používání soukromého vozidla, vozíku a s ohledem na bezpečnost a jeho zodpovědnost při práci. Byl jediným mužem a údržbářem pro všech jedenáct budov školy, a tudíž nesouhlasím s tím, že dostával nadstandardní odměny. Pobíral šest tisíc korun jako osobní příplatek. Ten je v kompetenci ředitele školy. Když někdo měl větší rozsah prací a zodpovědnosti, měl větší osobní příplatek. Když někdo spravoval čtyři školy, měl pochopitelně větší příplatek než například vedoucí učitelka, která spravovala jen jednu školu. Navíc pracovník, který dosahuje dobrých výsledků, může dostat ze zákona ohodnocení až do 50 procent svého platu. Toho nedosáhl nikdo.

Umožňuje zaměstnávání rodinných příslušníků zákon?

Ano, umožňuje. Zákon 435 o zaměstnanosti přímo zakazuje při uplatnění práva na zaměstnání diskriminaci z jakéhokoli důvodu. Tedy i manželského a rodinného vztahu.

Naznačila jste jisté problémy s MŠ Jateční?

Vedoucí učitelka MŠ si odváží skříně, poličky odvrtává ze zdi tak, že zůstávají díry. Je vyfocené auto s vozíkem naplněným regály, policemi a kdoví čím ještě. Fotku jsem předala panu primátorovi a policii. Mizí tam všechno, včetně pomůcek pro děti.

Kupovala jste pro školku literaturu pro dospělé?

Když se mluví o tom, že ředitelka kupovala knihy pro dospělé, tak ano, je to pravda. Učitelská knihovna je určena dospělým. Ale nikde se nemluví o tom, že v seznamu není ani jedna kniha, která se kupovat nesmí.

Po vašem odvolání byla odvolána i vaše zástupkyně?

Má zástupkyně byla odvolána z důvodu, že nejednala v zájmu zřizovatele. Propustila důchodkyni ve zkušební době v souladu se zákonem a se mnou uzavřela dohodu o změně pracovního zařazení na místo učitelky. Tímto údajně ohrozila chod pracoviště. Není v tom jistý cíl?

Kontrola ještě měla prokázat deficit na platy, a přesto jste přijala další zaměstnance?

Za účetní, která odešla na mateřskou, jsme přijali hospodářku s nižším platem. Za důchodce na údržbu, se kterým jsem nebyla spokojená, protože složitější věci neuměl a nechtěl nést za svou práci zodpovědnost, jsem přijala mého syna. Měl plat v čistém asi 13 tisíc korun. Nebylo to tedy tak, že jsem přijala dva lidi navíc.

Stěžovala jste si taky na způsob provedení kontroly v mateřské škole?

Podala jsem stížnost na šikanu, mobing a bossing ze strany Václava Seidlera jako vedoucího odboru kontroly. Neoprávněně si například vzal osobní složky zaměstnanců. V mateřské škole si dělal co chtěl. S ohledem na jeho chování jsem podala stížnost pro jeho podjatost. Tato nebyla akceptována. Kontrola byla ukončena nejprve v srpnu a nikdo 14 dnů neoznámil její prodloužení. Spis o kontrole byl veden rukou, přitom magistrát má systém Ginnis, do kterého má být každý dokument zaveden. Podle mě šlo o jasné porušení několika zákonů a pan vedoucí měl být ihned odvolán.

Jak celou kauzu nesete?

Tyto věci mě zasáhly zdravotně a musela jsem nastoupit na nemocenskou, snad po třiceti letech. Zasáhlo to celou mou rodinu v rámci morální cti. Pracuji ve školství 34 let, za tu dobu mi rukama prošlo tolik dětí a zná mě tolik rodičů. Jsem v Opavě známá osoba. Jako učitelka, ředitelka a pak náměstkyně, kdy jsem vyhrála volby a měla jsem nejvyšší počet hlasů. Ty hlasy mi lidé dali z nějakého důvodu. Najednou jsem neprávem pomlouvána a prezentována jako vyvrhel a zlodějka. To je věc, která vás obrovsky zasáhne.