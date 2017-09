Školky řeší docházku, rodiče píšou omluvenky

Častou nepřítomnost dítěte ve školce musejí ředitelky hlásit sociálce. Opavsko není v tomto směru výjimkou.

Dětská skupina. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Více práce a papírování. Tak lze ve zkratce popsat současnou situaci ve školkách na Opavsku. Začal totiž školní rok a s tím nově spojené povinné předškolní vzdělávání dětí, kterým bylo pět let.

Jak redakci vysvětlila ředitelka Mateřské školy na Husově ulici ve Vítkově Miluše Špoková, povinná předškolní docházka znamená pro děti a jejich rodiče pravidelnou docházku do mateřské školy nejméně na čtyři hodiny denně.

„Většina dětí, hlavně od zaměstnaných rodičů, chodí na celý den,“ uvedla Špoková s tím, že každou nepřítomnost dítěte musí písemně omlouvat. „Pro školu to znamená evidovat absenci docházky. Dokonce jsme si na to vytvořily omluvné listy. Samozřejmě to znamená více času a papírování,“ doplnila.

O docházce pak mluvila také ředitelka Mateřské školy Sedmikrásky na Neumannově ulici v Opavě Eva Matušková. „Třídní učitel eviduje docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje.

Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost,“ popisuje Matušková a dodává, že pro školku to znamená samozřejmě více práce. „Je potřeba pohlídat a evidovat nepřítomnost dítěte, zapisování do omluvného listu a sledování, zda dítě dochází pravidelně nebo je jeho nepřítomnost opakovaná. Máme také nepříjemnou povinnost hlásit častou nepřítomnost na orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ dodala.

K povinné docházce se vyjádřila také Radka Josefusová, ředitelka Mateřské školy na Cihelní ulici v Hlučíně. Ředitelka mateřské školy je podle ní povinna všechny skutečnosti a povinnosti uveřejnit ve školním řádu.

„Tomu předcházela spolupráce s Městským úřadem Hlučín. Museli jsme evidovat všechny předškoláky z naší spádové oblasti, zda se dostavili k zápisu, zda se vzdělávají v jiném typu nebo speciální mateřské škole, nebo budou žádat individuální formu vzdělávání,“ vysvětluje Josefusová.

„Dále spolupráce se spádovou školou ZŠ Hlučín, Rovniny a domluvit se na stejném způsobu omlouvání dětí, což vytvoří návaznost při vstupu dětí do školy,“ pokračuje. Jak dále uvedla, museli vytvořit on-line omluvenku, informovat rodiče a informace vyvěsit na viditelná místa. Podle jejích slov přináší povinná předškolní docházka více práce a povinností pro obě strany.

„Je druhý týden v září a zatím nemáme problémy. Rodič pošle on-line omluvenku ředitelce školy, ta předá informaci učitelkám, které mají vytvořen zvláštní sešit pro tento účel. Ale vše ukáže čas,“ řekla a dodala: „Podle mého názoru je zavedení této povinnosti zcela zbytečné, ale hovořím jen za mou spádovou oblast Hlučína. Nikdy jsem neměla s docházkou předškoláků problémy, ba naopak.“

K povinnému zápisu nepřišly v Opavě desítky pětiletých dětí

Téměř šedesát dětí se v Opavě nedostavilo k povinnému zápisu do mateřské školy v rámci předškolního vzdělávání. Redakci to potvrdila vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrea Štenclová.

„Ověřením údajů z proběhlých zápisů jsme zjistili, které děti k zápisu nepřišly. Kontaktovali jsme zákonné zástupce a zjišťovali důvody,“ uvedla Štěnclová s tím, že se jedná například o nahlášení dítěte mimo spádový obvod Opavy, pobyt v zahraničí, odstěhování se z místa trvalého bydliště a podobně.

„Nyní provádíme šetření u zbývajících devíti dětí,“ podotkla. Rodiče se podle jejího vysvětlení dopustí přestupku tím, že jako zákonní zástupci nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Za uvedený přestupek lze pak podle jejích slov uložit pokutu až pět tisíc korun.

„Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit také individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Mateřská škola pak ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání,“ uzavřela.