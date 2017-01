Nemocnice zvyšuje platy svým zaměstnancům

Od ledna si v opavské nemocnici polepší všichni zaměstnanci, ale hlavní pomoc pro zdravotnictví spočívá v dořešení systému vzdělávání sester a lékařských služeb.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

Pracovníci Slezské nemocnice dostali s novým rokem příjemný dárek v podobě desetiprocentního navýšení platu. Nové platové výměry dostanou v lednu všichni zaměstnanci zdravotnické i nezdravotnické povahy.

Pro nemocnici to bude pochopitelně znamenat velkou finanční zátěž, které musí čelit. „Úhradová vyhláška nám proti loňskému roku navýší úhradu o 6,2 procenta z loňských plateb a to by mělo částečně pokrýt nároky základních mezd. Už však nepokryje navýšení za služby a přesčasy," konstatuje ředitel Ladislav Václavec.

To se zákonitě promítne do hospodaření nemocnice a pro letošní rok změní její plusová čísla na minusová. „Věřím, že se nám po navýšení podaří stávající lékaře i zdravotní sestry udržet a snad i získat další posily. Slezská nemocnice je dobrý zaměstnavatel," optimisticky dodává ředitel Václavec.

Oficiální setkání se sestrami k jejich novým platům vedení nemocnice teprve chystá, ale sestry i tak výši svých budoucích platů už zřejmě znají.

„Desetiprocentní navýšení může v důsledku odliv sestřiček přibrzdit, ale samospasitelné není. Zbývá vyřešit systém jejich vzdělávání, který zajistí, aby jich byl pro poskytování kvalitní péče dostatek," míní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Lenka Hanková.

S odbory už bylo zvýšení mezd projednáno. „Vyšší mzdy situaci u lékařů částečně řeší, ale ještě zbývá vyřešit problém se službami. Navýšení platu s dořešenými službami by v optimálním případě mohlo znamenat i příchod nových kolegů," říká předseda Lékařského odborového klubu Slezské nemocnice Dalibor Hudec.