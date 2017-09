Jaký bude další osud bývalého areálu kasáren ve Služovicích?

Tak trochu danajským darem nazval starosta Služovic Petr Weczerek situaci, kdy byly objekty bývalých kasáren v roce 2000 převedeny pod správu obce.

V prostoru sídlila v minulém století protiraketová obrana celého Hlučínska. V budoucnu by zde mohlo vzniknout muzeum a jiná lákadla.Foto: archiv obce

O šest let později se k nim přidaly i důstojnické byty, současné bytové domy. „Říkali jsme si, co s tím areálem vlastně bude, když nám teď patří,“ konstatoval čelní představitel Služovic.

Kasárna byla v obci vybudována v roce 1960 a od té doby zde sídlila přibližně dvousetčlenná posádka vojínů. Objekt sloužil protivzdušné obraně Hlučínska nebo také jinak řečeno protiletadlovému raketovému vojsku. Poslední vojáci opustili Služovice v roce 1995.

Celý areál je rozdělen do tří částí, které nesou označení A, B a C. Právě v „Céčku“, kde se dříve nacházely velíny, je nyní panenská příroda. „Probíhá zde farmový chov zvěře, žijí tady mufloni nebo daňci, prostor pronajímáme,“ uvedl Petr Weczerek.

A vzápětí pokračoval: „Přemýšleli jsme o tom, že Služovice vlastně nemají žádný „Osmý div světa“ a nejsou pro turisty ničím atraktivní. Proto chceme využít potenciálu „Céčka“ k rekreaci, odpočinku ale i k aktivnímu trávení volného času nebo k agroturistice. Prostě ukázat turistům, že i v tak malé vesničce je co nabídnout.“

V obci tak začali usilovně přemýšlet o tom, co by těmi lákadly mohlo být. „Při dlouhodobějším zamýšlení se jsme přišli na několik motivů, které by se v „Céčku“ daly využít. V rámci agroturistiky by mohla vzniknou minizoo s domácími zvířaty.

Vzhledem k tomu, že jde o bývalá kasárna, nabízí se možnost zřízení muzea, které by mapovalo techniku z dob jejich fungování a sekundovat by mohlo i téma druhé světové války. Další variantou je něco na způsob selské jizby.

Dost občanů má staré věci, které se používaly kdysi. Neradi bychom, aby se zbytečně vyhazovaly, když můžeme našim potomkům předat informace, jak žili jejich předkové,“ vyjmenoval Petr Weczerek.

V případě zájmu turistů se hovoří také o zřízení malé restaurace a možná i vlastního pivovaru s důrazem na prvky, které by nehyzdily okolí jako srub či dřevostavba. „Kasárna leží v Hlučínské pahorkatině, kde je nejvyšším bodem Almínův kopec. I z tohoto důvodu by bylo dobré promyslet třeba zbudování rozhledny.

Vzniknout by mohla i naučná stezka. V „Céčku“ se nachází přibližně padesát až sto metrů podzemních chodeb, které by se mohly využít pro návštěvníky jako zpestření,“ pokračoval.

Své názory mohou nyní občané Služovic a Vrbky vyjadřovat v anketě, na kterou odkazují webové stránky obce. „Až bude vyhodnocena, odpíchneme se od jejich výsledků a zadáme vypracování studie. O finanční náročnosti je velmi předčasné hovořit, vše je teprve v rané fázi,“ doplnil Petr Weczerek.