Sněhová kalamita se regionu vyhnula

Výraznější problémy na Opavsku a Bruntálsku nehlásili hasiči ani dopravci. Se sněhem si poradily i technické služby.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Vydatné sněžení nezkomplikovalo život na Opavsku ani chodcům, ani řidičům. Podle provozně-technického náměstka Technických služeb Opava Martina Giráška pracovníci technických služeb průběžně pluží a ošetřují posypem všechny svěřené místní komunikace v centru města a na sídlištích.

„Nasadili jsme veškerou naši i externí techniku. V současné době úklid provádí 20 mechanismů a 40 našich kmenových zaměstnanců. Nevíme o žádném problému, který by situaci komplikoval," doplnil Girášek.

Žádné problémy v souvislosti se sněžením neregistrovala ani Městská hromadná doprava v Opavě. Jediný menší zádrhel vznikl na jedné z linek autobusové společnosti TQM. „Mezi Hlubočcem a Podvihovem spadl pod tíhou sněhu strom, který zneprůjezdnil vozovku. Díky tomu měl spoj číslo 8 na lince 264 přibližně pětačtyřicetiminutové zpoždění," uvedl ředitel osobní dopravy společnosti TQM Michal Scholz.

České dráhy současnou situaci zvládají. U některých vlakových spojů na Opavsku sice bylo zaregistrováno zpoždění, s výraznějšími komplikacemi se však kvůli návalům sněhu nepotýkají.

„Například teď ráno v půl desáté jsou v pohybu na Opavsku tři vlaky. Jedná se o rychlík ve směru na Ostravu, spěšný vlak ve směru na Opavu a osobní vlak ve směru na Hlučín. Zdržení těchto vlaků aktuálně nepřesahuje osm minut, osobní vlak do Hlučína jel včas. V dané oblasti tak v současnosti nedochází k žádným vážným komplikacím v důsledku sněhu," sdělil k tématu tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Větší problém kvůli počasí neregistrují ani na Správě železniční dopravní cesty. „Silné sněžení prakticky po celé republice nemá zásadní vliv na železniční provoz. Všechny tratě zůstávají sjízdné. Správě železniční dopravní cesty se daří odklízet sníh z kolejí a také z výhybek, jejichž zavátí by mohlo způsobit komplikace.

Zpoždění vlaků vlivem počasí jsme zaznamenali jen v ojedinělých případech. Ve vašem regionu nebyl zastaven ani omezen provoz," okomentovala současný stav mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Služby hasičů v souvislosti s odklízením sněhu zatím na Opavsku nikdo nevyhledal. „Zatím jsme žádný případ shazování sněhu ze střechy neřešili. Je to příliš brzy. Problémy většinou nastávají až při oblevě," uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela s tím, že kvůli odklízení sněhu ze střech většinou odkazují občany na firmy k tomu pověřené.

Na Bruntálsku sice vytrvalé ranní sněžení přidalo práci silničářům, ale nebylo to nic, co by nezvládli. Dopoledne sice byly problémy na Vrbensku a u Bruntálu ve stoupání u Oborné, kde dopoledne zablokoval dopravu kamion. V poledne už byly silnice s potřebnou mírou opatrnosti sjízdné.

I Technické služby Bruntál si se sněhovou nadílkou poradily. „Jsme v terénu už od čtyř hodin od rána, postupujeme podle operačního plánu a údržba postupuje, tak jak má," řekl jednatel Technických služeb Bruntál Václav Frgal.

„Jakmile protáhneme hlavní tahy, tak dochází k dočišťování na křižovatkách, přechodech pro chodce, autobusových zastávkách, nádraží a podobně," dodal Václav Frgal. Vedle zaměstnanců Technických služeb se na úklidu podílelo o šestnáct lidí z úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

I v Krnově mají pracovníci Technických služeb za sebou náročnou noční službu. Protože sníh přibýval jen pozvolna, dokázali zajistit průjezdnost všech ulic i schůdnost chodníků. „Zatím o žádných větších problémech se sněhem nevím. Na odboru správy majetku města zatím nebyly nahlášeny žádné škody způsobené sněhovou nadílkou," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.