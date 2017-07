Starostové obcí se chystají na letní dovolené

Letní čas přináší i starostům obcí chvíle volna, ve kterém některý vyrazí za hranice všedních dnů, jiný objevuje krásy domoviny a další si splní věci, na které nemá během roku čas.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Janeček

Obecní záležitosti hodí starosta Velkých Hoštic Alfons Pospiech v srpnu na tři týdny za hlavu a bude si mapovat historické památky starých Inků v Peru. „Mám rád dovolené, na kterých něco zažiji, polehávání u moře mi nic neříká,“ míní starosta Pospiech.

Jeho kolega z Bělé Karel Krupa upřednostňuje domovinu. V červenci pobude týden v Beskydech u známého, se kterým se vzájemně navštěvují. V září zamíří s patnácti členy své rodiny na jižní Moravu do obce Starovičky.

„Budu tam relaxovat nejenom u vína, ale hlavně se svou pětiletou vnučkou, která je moje sluníčko. Moře mám sice také rád, ale manželka ne, a tak to musím respektovat,“ říká starosta Krupa.

Služovický starosta Petr Weczerek by si rád pročistil hlavu českým vzduchem. „Letošní dovolenou strávím zřejmě túrami po Adršpašských skalách. V obci máme řadu rozjetých projektů, a proto bych se neradi příliš vzdaloval. Moře je sice lákavé, ale Čech by si měl procestovat i Česko, a nejenom prstem po mapě,“ míní starosta Weczerek.

Starosta Háje ve Slezsku Karel Palovský plánuje vyrazit během července na výšlapy po českých kopcích. „Jsem turista tělem i duší a moře mě zase tak neláká. Dávám přednost poznávacím cestám,“ vysvětluje starosta Palovský.

Oldřišovský starosta Petr Toman svou dovolenou zatím ještě konkrétně neřeší. „Dosud jsem o jejím průběhu nepřemýšlel. Nechám to náhodě a případně situaci, která se naskytne. Pokud někam vyrazím, bude to nějaký poznávací pobyt v naší republice, ale konkrétní představu skutečně nemám, nechám se překvapit,“ dušuje se starosta Toman.

Hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová se během dovolené stane babičkou na plný úvazek. „Budu se věnovat své roční vnučce a hodlám si to užívat naplno. Už se těším, jak ji budu v klidu vozit, opatrovat a povídat si s ní. Na skutečné dovolené jsem nebyla už hezkých pár let, a ne že by mi to nechybělo. Člověk si má pořádně odpočinout, ale čas je nepřející prevít,“ říká starostka Jordánová.

Rohovský starosta Daniel Procházka hodlá prožít svou dovolenou pracovně. „Jsme malá obec se spoustou rozpracovaných úkolů, před kterými prostě nemůžu na delší dobu nikam zmizet. Dovolenou strávím hlavně prací střídavě v úřadu a na své zahradě,“ plánuje starosta Procházka.